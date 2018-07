Diamant voor Augustin en Rosa 04 juli 2018

02u43 0

Augustin Plum (81) en Rosa Melkenbeeck (81) uit Machelen mogen dit jaar zestig huwelijkskaarsjes uitblazen. Ze gaven elkaar op 16 juni 1958 het jawoord in Sint-Jans-Molenbeek. Na hun huwelijksfeest kregen ze drie kinderen, drie kleinkinderen en ondertussen ook al twee achterkleinkinderen. Augustin was eerst bierhandelaar in Machelen en ging nadien als veiligheidsagent aan de slag. Rosa was zelfstandig café-uitbaatster van de Bon Vivant in Vilvoorde en hielp mee in de bierhandel van haar man. Vandaag is Augustin nog steeds veiligheidsagent aan de VUB, terwijl zijn vrouw het huishouden in goede banen leidt. Samen gaan ze ook nog regelmatig naar de zee en doen ze dikwijls een terrasje in Machelen.





(RDK)