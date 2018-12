Diamant voor Antoine en Andrea RDK

24 december 2018

De 82-jarige Antoine Lagae en zijn vrouw Andrea Vermeersch (81) hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Machelen gevierd. De twee stapten op 19 december 1958 in het huwelijksbootje in het West-Vlaamse Izegem. Sinds 1962 wonen ze in Diegem.

Na hun trouw kregen ze zes kinderen en zestien kleinkinderen. Ondertussen zijn er ook al zeven achterkleinkinderen. Antoine was operator bij de Nationale Bank, terwijl zijn vrouw de handen vol had met de opvoeding van de zes kinderen. Vandaag doet ze nog regelmatig naaiwerk en herstellingen voor de (klein)kinderen en zorgt ze voor het huishouden. Antoine leest graag, werkt regelmatig in de tuin en gaat nog dikwijls een toertje fietsen.