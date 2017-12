Definitief kruis over Uplace, ziekenhuis en baanwinkels Renault-site? RAAD VAN STATE VERNIETIGT GRUP MACHELEN EN VILVOORDE WILLEN ZELF RUP OPSTELLEN ROBBY DIERICKX

02u24 28 © RV Met het schrappen van het ruimtelijk uitvoeringsplan, worden ook de plannen voor het 'belevingscentrum' Uplace van tafel geveegd. Machelen De kans dat Uplace, het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde en de baanwinkels in de voormalige Renault-fabriek er komen, is een pak kleiner geworden. Gisteren vernietigde de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan waardoor alle geplande ontwikkelingen op de site plots niet meer mogelijk zijn. Machelen en Vilvoorde gaan de Vlaamse regering nu vragen om zelf een RUP te mogen opstellen om de projecten te redden.

Het lag min of meer in de lijn van de verwachtingen, maar toch sloeg het nieuws dat de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vernietigde gisteren in als een bom. Het is al de tweede keer dat de Raad van State het GRUP met de grond gelijk maakt. Die uitspraak betekent niet alleen de (voorlopige) doodsteek van Uplace in Machelen, maar ook van het nieuwe ziekenhuis, de ontwikkeling van de CAT-site, een school, woningen, en de baanwinkels en sportinfrastructuur in de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde. Zonder het GRUP kunnen de projecten immers niet vergund worden.





Hans Bonte (sp.a), burgemeester van de Zennestad, mag dan wel tevreden zijn dat het winkelcomplex in zijn buurgemeente opnieuw een flinke klap moet incasseren, toch spreekt hij van een regelrechte ramp. "Uplace en het veel te lange schimmenspel in de Vlaams regering hebben ervoor gezorgd dat enkele belangrijke projecten in onze stad nu gehypothekeerd worden", klinkt het. "Jarenlang werd er aan het ruimtelijk uitvoeringsplan gewerkt, maar nu verdwijnt alles met een worp in de vuilnisbak. Ik hoop dat de Vlaamse regering nu inziet dat het niet bij machte is om een gedragen plan te realiseren. Ik zal de regering dan ook vragen om als stad zelf een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat wél draagkracht heeft, te ontwikkelen. Zo kunnen we de ontwikkelingen op onze site nog redden."





Zelf RUP ontwikkelen

Zijn Machelse collega, Jean-Pierre De Groef (sp.a), betreurt de vernietiging van het GRUP. "Ons voltallig schepencollege is altijd een voorstander van Uplace geweest. De economische ontwikkeling van de oude industriezone is belangrijk voor de regio, want ze kan 3.000 werkplaatsen opleveren. We stellen daarom aan de bevoegde minister voor dat we zelf een gemeentelijk RUP mogen uitwerken. Daarbij houden we uiteraard rekening met de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Zo kunnen we Uplace alsnog redden. Het belang van dat belevingsproject, dat als trekker van de ontwikkeling van de zone fungeert, kan niet onderschat worden."





Uplace laat weten dat het wacht op een beslissing van de Vlaamse regering. De bal ligt in het kamp van minister Joke Schauvliege (CD&V), die het arrest nog bestudeert. "We werken al 10 jaar hard aan het project en zullen dat blijven doen, in een constructieve en positieve sfeer", zegt CEO Jan Van Lancker.





Nog kans voor ziekenhuis

De directie van ziekenhuis Jan Portaels beseft dat de verhuis door de uitspraak van de Raad van State momenteel geblokkeerd is. "We hopen dan ook dat de stad zelf een RUP mag opstellen", luidt het. "Omdat de zone waar het terrein voor het nieuwe ziekenhuis zich bevindt maar een fractie van de hele reconversiezone is, verwachten we een goede kans op slagen."