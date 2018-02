Defecte drainage en cyclocross beschadigen park MODDERIG WANDELPAD NIET MEER TOEGANKELIJK GRASPERKEN VERNIELD ROBBY DIERICKX

09 februari 2018

02u45 5 Machelen Het gemeentelijk park in Diegem ligt er momenteel bijzonder slecht bij. Door de veelvuldige regen, een defect drainagesysteem en de cyclocross van eind vorig jaar is het er één grote modderpoel. De gemeente voert de komende weken herstellingen uit en bekijkt hoe vermeden kan worden dat de cyclocross in de toekomst nog schade aanricht. "De cross uit het park halen, is géén optie", klinkt het.

Wie zich de voorbije dagen aan een wandeling in het gemeentelijk park van Diegem waagde, moest op verschillende plaatsen door de modder ploeteren. Onder meer het wandelpad langs het voetbalveld van Diegem Sport lag er her en der bijzonder slecht bij. Maar ook heel wat grasperken zijn omgewoeld tot een modderpoel. "Omdat er heel wat bronnen in het park liggen, is het er altijd al wat drassig geweest, maar door de hevige regenval van de voorbije weken is de toestand alleen maar verergerd", weet schepen Marco Verberckmoes (Groen). "De laagste punten van het park kwamen daardoor onder water te staan. Bovendien hebben we gemerkt dat er een probleem is met de drainage. Dat was bijna twee jaar geleden ook al het geval op het voetbalveld van Diegem Sport, dat in het gemeentelijk park ligt. In de lente van 2016 werd daarom het volledige drainagesysteem vernieuwd, net als een deel van het voetbalveld. Maar nu zijn die problemen verschoven naar het wandelpad."





Drassig tijdens cross

Ook de cyclocross, die op 30 december plaatsvond, heeft niet veel goeds gedaan aan het terrein. Integendeel. "Normaal is de ondergrond in het park vrij hard, maar eind vorig jaar was het zo drassig dat de veldrit veel schade aanrichtte", aldus nog Verberckmoes. "Niet alleen door de renners, maar ook door de duizenden supporters en de infrastructuur, zoals lichtmasten en eetkramen. Daardoor werden heel wat grasperken - in tegenstelling tot de vorige edities - omgetoverd tot modderpoelen."





De gemeente gaat rond Pasen dan ook herstellingswerken uitvoeren. "We zullen het modderige wandelpad verhogen en er komen grachten om het water op te vangen, zodat het niet langer over het pad stroomt", verduidelijkt de schepen. "De groendienst gaat dan weer alle grasperken die beschadigd werden door de cyclocross opnieuw inzaaien. We zullen in samenspraak met de organisatoren van de veldritwedstrijd bekijken hoe we kunnen vermijden dat de cyclocross in de toekomst nog zo'n zware schade aan het park aanricht. Maar de cross uit het park weren, is geen optie. Dan zouden we de charme van een fantastische wedstrijd kwijt zijn en dat willen we absoluut niet. Maar we moeten wel het nodige doen om het park te beschermen."





Totale vernieuwing

Intussen wordt ook aan een globale heraanleg gedacht. "Het park telt heel wat oude bomen en daarom gaan we voor een totale vernieuwing. De experts zijn momenteel een plan aan het uitwerken. Die werken zelf zullen pas voor binnen enkele jaren zijn", besluit Verberckmoes.