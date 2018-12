De Rode Leeuw verdwijnt door politieke aardverschuiving Sp.a’ers kunnen kosten feestzaal niet langer betalen nu ze naar oppositiebanken verhuizen Robby Dierickx

25 december 2018

11u37 0 Machelen In april – wanneer alle nu al geplande feesten afgerond zijn – sluit feestzaal De Rode Leeuw in Machelen de deuren. De sluiting is een gevolg van de politieke aardverschuiving. De kosten van de feestzaal werden immers gedekt door een deel van de zitpenningen van de sp.a-schepenen en de burgemeester. Nu de socialisten oppositie moeten voeren, kunnen ze die kosten niet langer dekken.

Met twee tot drie feesten per maand was feestzaal De Rode Leeuw in de Henri Brounsstraat in Machelen de voorbije ruim dertig jaar fel gegeerd door verenigingen en inwoners. Ook het café op het gelijkvloers, dat op maandag en woensdag uitgebaat werd door een vrijwilligster, kreeg heel wat volk over de vloer. Maar vorige week vloeiden de laatste liters bier door de tapkranen van de kroeg en op 1 januari stopt de vzw ook de uitbating van de feestzaal op de eerste verdieping. De reeds geplande feesten gaan wel nog door. In april blijven de deuren van de zaal met zowat 140 plaatsen definitief dicht. Opvallend: de sluiting is het gevolg van de politieke aardverschuiving in de luchthavengemeente.

Het waren namelijk de sp.a-schepen en de burgemeester die de voorbije jaren hun steentje bijdroegen om de kosten van de feestzaal te dekken. Ze schonken namelijk een deel van hun zitpenningen van de gemeenteraad aan de vzw. Maar na Nieuwjaar belandt het kartel sp.a-spirit-Groen op de oppositiebanken door het coalitieakkoord dat CD&V, N-VA en Open Vld bereikten. Gevolg? De zitpenningen van de socialisten liggen een pak lager dan de voorbije decennia. “En dus kunnen we ook niets meer aan de vzw afstaan”, zegt Dirk De Wulf, uittredend sp.a-schepen en voorzitter van de vzw die de zaal uitbaat. “Als we de vzw toch nog zouden financieren, dan zouden we immers niets meer van onze zitpenningen overhouden. We kunnen onze mensen ook niet verplichten om de feestzaal te redden door systematisch geld uit de eigen zak te schenken.”

Ruim dertig jaar

Omdat de kosten niet gedrukt kunnen worden met alleen de inkomsten van de verhuur van de zaal, zit er niets anders op dan De Rode Leeuw te sluiten. Dirk De Wulf betreurt dat er op die manier een einde komt aan een feestzaal die ruim dertig jaar in trek was bij verenigingen en inwoners voor allerlei soorten feesten zoals eetfestijnen, huwelijken en verjaardagen. “Als we nog een paar jaar mee aan de macht van deze gemeente hadden gestaan, hadden we de leningen nog kunnen afbetalen en was de zaal gered, maar de politiek heeft er anders over beslist. Onze gemeente beschikt gelukkig over nog enkele andere feestzalen, dus de verenigingen kunnen elders nog terecht. Onze vzw blijft ook bestaan en we zullen zien wat we met de opbrengst van de verkoop van het gebouw doen.”

Inmiddels heeft de vzw al twee aftastende gesprekken met kandidaat-kopers gehad. “Of het nog een feestzaal zal blijven, is onduidelijk. Het gebouw ligt in woongebied, dus er kunnen ook woongelegenheden gecreëerd worden. Ook een vrij beroep is mogelijk. Dat is aan de toekomstige koper”, besluit De Wulf.

De verkoopprijs van het café en de feestzaal werden nog niet bepaald, maar de eerste kandidaat-kopers zouden tussen de 460.000 en de 500.000 euro willen betalen.