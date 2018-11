Datacenter LCL bewaart back-up gegevens Vlaams Parlement Robby Dierickx

15 november 2018

14u10 1 Machelen Om rampscenario’s te vermijden, kiest het Vlaams Parlement voor een externe back-up van zijn gegevens. Het doet daarvoor beroep op het datacenter van LCL in Diegem.

Het Vlaams Parlement heeft zelf al twee volledig gesynchroniseerde datacenters, maar kiest om veiligheidsredenen nu voor een derde back-up. Concreet worden alle parlementaire gegevens opgeslagen in het datacenter van LCL in Diegem. “We hadden nood aan een fysiek gescheiden, beveiligde en verzekerde – qua stroomonderbreking – serverruimte, zodat bij een ramp op één locatie, we nog een reservekopie hebben”, zegt Kurt De Vriendt, directeur van de directie Facilitaire dienstverlening, Infrastructuur en Informatica van het Vlaams Parlement. “Het derde datacenter moest ver genoeg van onze bestaande datacenters liggen. Je weet maar nooit dat er in Brussel een calamiteit gebeurt die beide datacenters, of de verbinding ertussen, lamlegt. We moeten kunnen rekenen op de back-up en dat kunnen we bij LCL. De goede dataconnectiviteit via het Vlaamse glasvezelnetwerk was een pluspunt bij de firma uit Diegem.”

Ook de openbare omroep VRT en de federale overheid werken al samen met LCL. “Dat geeft het Vlaams Parlement bijkomende mogelijkheden, want via korte verbindingen kunnen ze snel van de ene omgeving naar de andere koppelen”, zegt Michiel Hoffmann, business developer voor overheid bij LCL.