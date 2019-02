Dany Bruggeman nieuwe voorzitter N-VA RDK

18 februari 2019

11u08 0 Machelen De lokale afdeling van N-VA in Machelen, die sinds Nieuwjaar in de meerderheid zit, heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Dany Bruggeman (53) volgt Michel Van Neste op.

Het was tijdens de bestuursverkiezingen van 5 februari dat Bruggeman tot nieuwe voorzitter verkozen werd. “Ik kijk met volle overtuiging en motivatie uit naar het voorzitterschap”, zegt Dany Bruggeman. “Samen met het nieuwe bestuur wil ik de fakkel van Michel Van Neste overnemen en onze partij verder uitbouwen en versterken in onze gemeente. Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar kunnen we nu ook actief deelnemen aan het beleid en ons programma en onze ideeën kracht bijzetten, ten gunste van onze inwoners en ondernemers.”