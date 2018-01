Cyclocross Diegem lokt opnieuw meer bezoekers 02u26 0 Foto Dieter Nijs De familie Bouchez en Vandenhoeck supportert al voor het tweede jaar op rij luidkeels aan de zijlijn. Machelen De Cyclocross van Diegem herstelt van een domperjaar. 17.000 supporters zakten af naar de 43ste editie van de superprestige, dat zijn er 3.000 meer dan vorig jaar. "We zitten nog niet op het niveau van twee jaar geleden. Met het afscheid van Sven Nys klokten we af op 22.000 bezoekers. Maar we zijn op de goede weg", aldus organisator Francis Bosschaerts.

Voor het tweede jaar op rij supportert de familie Bouchez en Vandenhoeck uit Steenokkerzeel luidkeels aan de zijlijn. "Ik merk veel meer volk op tegenover vorig jaar", bevestigt Caroline Bouchez. "Vorig jaar stonden we quasi alleen langs de kant van het voetbalveld. Nu is het drummen om een plaatsje." Maar dat deed voor de veldritliefhebbers niets af van de sfeer. Met 17.000 palmden ze Diegem in, een opmerkelijk grotere opkomst dan vorige editie. Volgens organisator Francis Bosschaerts speelde vooral de gunstig gekozen datum in hun voordeel.





Vorig jaar op werkdag

"Vorig jaar organiseerden we de Superprestige op een werkdag, waarbij de file mensen tegenhield om naar het centrum af te zakken. Toen trokken we amper 14.000 bezoekers. Omdat de cyclocross deze keer op een zaterdag plaatsvond, is een pak meer mensen komen opdagen. Bovendien stond Sven Nys twee jaar geleden voor de laatste keer aan de startlijn. Zonder onze vedette lieten heel wat supporters de Diegemcross vorig jaar links liggen. Maar nieuwe lievelingen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert vangen dat gemis steeds meer op." Bosschaerts vernam van heel wat bezoekers ook dat ze voor de eerste keer de veldrit bijwoonden, naar eigen zeggen omdat de avondcross één van de gezelligste onder de veldritten is. (DCFS)