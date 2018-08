Cornelis Peetersstraat dinsdag tijdje dicht 25 augustus 2018

De Cornelis Peetersstraat in Machelen wordt volgende week dinsdag volledig afgesloten tussen 10 en 13 uur als gevolg van de levering van beton. Concreet is er drie uur lang geen verkeer mogelijk tussen huisnummers 42 en 54. De bussen van openbare vervoersmaatschappijen De Lijn en MIVB tussen in die periode een omleiding moeten volgen. (RDK)