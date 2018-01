Communautaire vechtpartij leidt tot werkstraf 02u56 0 Machelen Een 28-jarige man uit Machelen is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur voor een gewelddadig incident bij een zaalvoetbalmatch.

Twee jaar geleden kreeg M.M. het tijdens een wedstrijd tussen twee liefhebbersploegen op zijn heupen door enkele opmerkingen van tegenstanders. Meerbepaald de opmerkingen op het feit dat hij tijdens de match zijn ploegmaats in het Frans aansprak, kon hij niet smaken. Toen de hevigste speler van de tegenstander "Spreek Vlaams hier!" tegen hem riep, sloegen de stoppen door. Hij gaf zijn rivaal een rake kopstoot met een neusbreuk tot gevolg. "Ik weet niet meer waarom ik het deed. Ik heb een zware fout gemaakt en betwist de feiten niet", klonk het schuldbewust voor de rechter.





Geen uitlokking

De verdediging had de opschorting gevraagd, omdat de kopstoot uitgelokt zou zijn door de kwetsende communautaire opmerking van de tegenstrever. Dat vond de rechter een brug te ver. "Er is geen sprake van uitlokking. Ook zijn de feiten te ernstig om te beslechten met een opschorting", klonk het in het vonnis. Wel stemde de rechter in met de door het parket gevraagde werkstraf van 70 uur. Indien M. die niet uitvoert binnen het jaar wacht hem een vervangende gevangenisstraf van zes maanden. (WHW)