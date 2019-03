Collectief ontslag bij UPS: 94 jobs weg VAKBONDEN MISNOEGD, OMDAT BEDRIJF NIET IN MOEILIJKHEDEN ZIT Robby Dierickx

15 maart 2019

10u00 0 Machelen Bij koerierbedrijf UPS verdwijnen 94 jobs. Dat heeft de directie gisteren bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad die door de vakbonden bij elkaar geroepen werd. De nachtploeg verhuist naar Eindhoven, terwijl enkele administratieve functies uitbesteed worden. De vakbonden reageren furieus: "De directie denkt alleen aan winst."

De vakbonden van UPS voelden de bui al een tijdje boven het industrieterrein langs de Woluwelaan in Diegem hangen. Ze vroegen de directie van het pakjesbedrijf daarom donderdagochtend om een bijzondere ondernemingsraad te houden. "Daar werden onze vermoedens bevestigd: de directie kiest voor een collectief ontslag: 94 werknemers worden getroffen", zegt LBC-verantwoordelijke Hans Elsen. "De nachtploeg verhuist naar Eindhoven, waardoor 46 mensen hun job verliezen. Enkele administratieve functies worden dan weer uitbesteed, met als gevolg dat nog eens 48 mensen getroffen worden."

De vakbonden zijn allerminst te spreken over het collectief ontslag. "UPS is geen bedrijf in moeilijkheden", gaat Hans Elsen verder. "De koerierdienst kan mooie cijfers voorleggen. Het volume en de winst stijgen. Maar nu beslist de directie plots om nog goedkoper te werken door bepaalde diensten uit te besteden of te verhuizen. Het is schandalig dat men op die manier met mensen speelt op de beurs. Nu hangen er donkere wolken boven het bedrijf, terwijl er - gezien de cijfers - eigenlijk roze wolken boven zouden moeten hangen."

Efficiëntie opdrijven

"Het doel van de aangekondigde herstructurering is de efficiëntie op te drijven en de verwachtingen van de klanten beter te beantwoorden", zegt UPS-woordvoerster Ingrid Van der Zalm. De procedure-Renault zal opgestart worden en de directie gaat naar eigen zeggen proberen om zoveel mogelijk van de getroffen medewerkers in andere diensten tewerk te stellen. "Op die manier willen we de kennis en de ervaring van onze medewerkers behouden."

Volgens Hans Elsen zorgt de directie met dit collectief ontslag ook voor onrust wat de toekomst betreft. "Want welke plannen heeft de directie met de rest van het bedrijf? Momenteel werken er 205 chauffeurs, maar wat met hun toekomst? Wie weet wordt hun werk binnenkort ook uitbesteed."

Acties mogelijk

Voorlopig werd nog geen actie gevoerd in Diegem, maar de vakbonden overwegen volgende week wel te staken.

Bij UPS in Diegem werken ongeveer achthonderd mensen.