Cardsharp bezorgt jongeman werkstraf

Een twintiger uit Machelen is veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur voor het bezit van drugs en verboden wapens. De man werd in 2015 en 2016 betrapt met MDMA-pilletjes in zijn wagen. Het bleef echter niet bij wat drugs, want bij een verkeerscontrole werd ook een zogenaamde cardsharp aangetroffen. Dat is een creditcard die met enkele bewegingen omgebouwd kan worden in een mes. Ook werd een laserpen in de wagen gevonden. "Die cardsharp was bedoeld om enveloppes en kartonnen dozen mee te openen, nooit om mensen te verwonden", aldus de verdediging die daarom de opschorting vroeg. De rechter beoordeelde het niettemin als een verboden wapen.





(WHW)