Buurtbewoners starten petitie tegen bouw van appartementsblok in woonwijk Joyce Van De Winkel

09 februari 2019

17u30 0 Machelen In de Frans Buekenhoutstraat in Diegem bij Machelen hangt sinds kort een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De kerkfabriek wil in de wijk van de Frans Buekenhoutstraat en de Regimentsberg een appartementsgebouw neerpoten van vier verdiepingen hoog. En dat zien de buurtbewoners niet zitten.

In de wijk rond de Frans Buekenhoutstraat en de Regimentsberg in Diegem is commotie ontstaan toen er plots een gele affichte opdook op het raam van een huis in de Frans Buekenhoutstraat: ‘bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning’. Het huis waarop de bekendmaking hangt is eigendom van de Kerkfabriek. Toen buurtbewoonster Yuksel Dalci zich hierover informeerde, hoorde ze dat een aanvraag was ingediend voor de bouw van een appartementsgebouw van vier verdiepingen. Dit appartementsgebouw zou 11 appartementen huisvesten, 3 studio’s en een aantal ondergrondse parkeerplaatsen. Daarnaast zou in het gebouw ook een autolift geïntegreerd worden. Maar dat zien veel buurtbewoners niet zitten. Yuksel Dalci startte een petitie tegen de bouw van de woontoren en verzamelde ondertussen al meer dan 160 handtekeningen.

Privacy kwijt en parkeerproblemen

Volgens de initiatiefnemers van de petitie past zo een blok niet in de wijk. “Een groot appartementsgebouw, hier in onze woonwijk? Dat hoort toch niet in een rustige wijk als de onze”, zegt Yuksel Dalci, die vlak naast de het perceel woont waar de gele affiche ophangt. “Heel veel mensen maken zich zorgen over hun privacy. De bewoners van het appartementsgebouw zullen kunnen binnenkijken in onze huizen en in onze tuinen. En wat met de parkeerplaatsen? Biedt de ondergrondse parking genoeg plaatsen voor alle bewoners? Dat betwijfel ik. Ten slotte neemt zo een hoog gebouw het zicht en de zon weg van een groot deel van de buurtbewoners.”

Volgens Yuksel kwam het nieuws over de bouwaanvraag voor veel buurtbewoners als een shock. “Ik kwam te weten dat er een omgevingsaanvraag is ingediend door de gele affiche die men op het huis heeft geplakt. Toen ik andere buren erover aansprak vielen ze uit de lucht. Ook zij wisten niets van de bouwplannen. Ik vind het niet normaal dat wij als buurtbewoners niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht van iets dat zo een grote impact op onze wijk heeft ”, zegt Yuksel Dalci.

Steun van oppositie

Mohamed Akaychouh, gemeenteraadslid voor het kartel Sp.a-Spirit-Groen, steekt de buurtbewoners een hart onder de riem. “Ik woon zelf niet in de buurt, maar ik ken verschillende mensen die er wonen. De buurtbewoners voelen zich in de steek gelaten. Zij krijgen geen gehoor en zo zijn ze bij mij terecht gekomen. Pas op, ik ben niet tegen de bouw van een appartementsblok, maar er moet meer rekening gehouden worden met de noden van de buurtbewoners. Ik heb al gesprekken gehad met verschillende buurtbewoners en ik begrijp hun bezorgdheden. Het probleem is dat leden van de huidige coalitie nog geen dialoog zijn aangegaan met de bewoners van de Frans Buekenhoutstraat en de Regimentsberg, ze voelen zich buitengesloten.”

Akaychouh zegt dat hij zijn schouders onder de petitie van Yuksel Dalci zet om de buurt te steunen en dat hij dit niet doet als lid van de opposite. Volgens hem is dit hét moment voor het huidige schepencollege om te tonen dat ze dicht bij de bevolking staan. “Ik stel me zeker niet op tégen de coalitie. Ik vind dat de coalitie bij de beslissing duidelijke regels moet vastleggen die de leefbaarheid in de woonwijk garanderen. En daarom help ik de buurtbewoners om van zich te laten horen. Zodat het schepencollege rekening kan houden met hun.”

De schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) stelt zich vragen bij de bezorgdheden van Mohamed Akaychouh in dit dossier. “Mohamed en ik hebben goede contacten maar ik vind het bizar dat hij de trekker is van deze petitie. Hij gaat in tegen het beleid van zijn eigen partij. Het is het kartel Sp.a-Spirit-Groen dat in de vorige legislatuur de wetten heeft goedgekeurd die het toelaten om hoger te bouwen in het centrum van Diegem en Machelen.”

Bezwaren kunnen nog ingediend worden

Volgens Steve Claeys is er voor de buurtbewoners nog geen reden om aan de alarmbel te trekken. “Het is zo dat er eind vorig jaar een dossier is ingediend voor een omgevingsvergunning met oog op de bouw van een appartementsblok in de wijk. Het openbaar onderzoek is momenteel lopende en wie wil kan dus nog een bezwaarschrift indienen. Pas na afloop van het onderzoek eind deze maand buigen wij ons als schepencollege over de kwestie. Er is dus nog geen enkele beslissing genomen in dit dossier. Wij gaan een objectieve beslissing nemen waarbij wij absoluut rekening zullen houden met de bezorgdheden van de buurtbewoners. Maar wij wachten hiervoor het openbaar onderzoek af.”

Dat de buurtbewoners niet op de hoogte zijn gesteld, ontkent Claeys. “Wij krijgen zo een 1000 aanvragen per jaar binnen voor omgevingsvergunningen, wij kunnen niet iedereen hierover persoonlijk aanspreken. Daarom wordt bij de een aanvraag een affiche opgehangen gedurende het onderzoek. Wanneer die affiche wordt opgehangen, is het dus nog mogelijk om bezwaren in te dienen. Wij steken ook brieven in de bussen van alle buurtbewoners om hen te informeren bij zo een omgevingsonderzoek.”

“Momenteel staan we neutraal opgesteld in dit dossier. Ik ga binnenkort bij de mensen in de buurt langs om te horen wat hun bezorgdheden zijn en ik neem die bezorgdheden mee wanneer een beslissing moet gemaakt worden. Ook Mohamed is altijd welkom bij mij om dit dossier verder te bespreken”, voegt Claeys nog toe.