Buurt vreest alsnog go voor flats 07 juni 2018

02u50 0

De bewoners van de Beaulieuwijk in Machelen zijn dan wel tevreden dat het schepencollege de aanvraag voor de bouw van dertig appartementen in de wijk weigerde, toch vreest men dat er alsnog groen licht gegeven zal worden.





"Het schepencollege heeft de bouwaanvraag geweigerd, omdat er op drie gebieden nog onduidelijkheden waren", klinkt het bij de omwonenden. "Er moeten namelijk drie bijkomende studies gebeuren: een voor de mobiliteit, een voor de behoud van het groen en een over de impact van het project op de omgeving van het kasteel Beaulieu. Wij vrezen nu dat de extra rapporten voor projectontwikkelaar Evillas eenvoudig en relatief snel te verkrijgen zijn, en dat zij dus spoedig een nieuwe bouwaanvraag gaan indienen met de gevraagde extra informatie. Een goedkeuring is vervolgens zeer goed mogelijk." Door de komst van de dertig flats zouden twee villa's, waarvan een historische, moeten verdwijnen.





(RDK)