Burgers starten zelf politieke partij LEEFBAAR MACHELEN-DIEGEM VB WIL BREKEN MET HET HUIDIGE BELEID ROBBY DIERICKX

13 juni 2018

02u49 0 Machelen Naast de traditionele partijen neemt in oktober ook een echte lokale partij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Enkele burgers richten namelijk Leefbaar Machelen-Diegem VB op. "We willen breken met het huidige beleid, want de inwoners worden bekocht door de traditionele partijen", klinkt het.

De 53-jarige Bene Bailleul - Bruggeling van afkomst maar ondertussen al 17 jaar wonend in Machelen - is de drijvende kracht achter de burgerbeweging die omgevormd wordt tot een politieke partij. "Samen met een aantal andere inwoners van Machelen en Diegem stel ik vast dat er op vlak van milieu, behoud van de identiteit, gemeenschapsgevoel, stedenbouw en heel wat andere zaken alleen maar achteruit gegaan wordt", aldus Bene Bailleul. "Bovendien is een sluitend toekomstplan voor Machelen en Diegem onbestaand. Nochtans is onze gemeente op korte tijd helemaal veranderd. Veranderd in de slechte zin van het woord. Met Leefbaar Machelen-Diegem VB willen we daar een einde aan maken."





Hoewel men momenteel nog volop bezig is met het samenstellen van de lijst heeft de nieuwe politieke partij al een twaalfpuntenplan waarmee men op 14 oktober naar de kiezer trekt. Zo willen de leden een betonstop invoeren, willen ze een uitbreiding van de scholen, meer parkeergelegenheid, een veilige gemeente en een stopzetting van de financiële ondersteuning van de niet-erkende moskee in Diegem. "Zoals je ziet, staan enkele van onze punten haaks op het huidige beleid", meent Bene Bailleul. "We zijn ervan overtuigd dat we de bestaande meerderheid kunnen breken door samen te werken met andere partijen. Een coalitie met sp.a-spirit-Groen, het kartel dat ondertussen al verschillende legislaturen na mekaar aan de macht is, lijkt ons niet echt opportuun."





Directe democratie

Hoewel de meeste punten een rechts kantje hebben, wil Bene Bailleul zeker niet zeggen dat Leefbaar Machelen-Diegem VB - die VB staat voor Vrije Burger overigens - een rechtse partij is. "Uiteraard zijn we wel rechtser dan de huidige meerderheid, maar over bepaalde zaken denken we ook wat links. Anderzijds zijn we wel van mening dat we eerst moeten opkomen voor de eigen bevolking, de Machelaars en de Diegemnaars."





Met de oprichting van Leefbaar Machelen-Diegem VB willen de inwoners aantonen dat lokale partijen ook mee kunnen besturen. "Want we zijn het beu dat inwoners om de zes jaar op een kandidaat moeten stemmen die geen verantwoording verschuldigd is aan de burger maar aan zijn hoofdkwartier. Dat is niet meer van deze tijd. Er moet naar vormen van meer directe democratie gestreefd worden. Wij willen de problemen 'van onder uit' aanpakken", besluit Bene Bailleul.





De volledige lijst met kandidaten zal vermoedelijk pas in september bekendgemaakt worden.