Burgemeester trekt, Blanckaert duwt kartellijst 28 februari 2018

Huidig Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef is lijsttrekker van het kartel sp.a-spirit-Groen. Hij hoopt daarmee de sjerp voor de vierde opeenvolgende legislatuur te mogen omgorden. Guido Blanckaert, de schepen die eerder deze legislatuur afscheid nam, keert terug en is lijstduwer.Het kartel sp.a- spirit-Groen is al jaren oppermachtig in Machelen, maar trekt nu met tien nieuwe kandidaten naar de kiezer. De lijst wordt getrokken door Jean-Pierre De Groef (sp.a), die al achttien jaar burgemeester van Machelen is. Op de tweede plaats prijkt Tessa Verberckmoes (Groen), terwijl Gregory Lagae op de derde plaats staat.





Lijstduwer is voormalig schepen Guido Blanckaert, die een comeback maakt. Hij nam eerder deze legislatuur afscheid van de lokale politiek, maar wil zich nu toch opnieuw inzetten voor de gemeente.





Sp.a levert vijftien kandidaten, Spirit zes, Groen drie en er is een onafhankelijke kandidaat. (RDK)