Brasserie In den Boerenhesp na 2,5 jaar weer dicht 09 maart 2018

In oktober 2015 opende Gaby Kolgjini brasserie In den Boerenhesp in de Constant Hansoulstraat in Machelen. Maar bijna 2,5 jaar later zijn de deuren alweer gesloten. Oorzaak is een tekort aan klanten.

Toen Gaby In den Boerenhesp opende, was ze ook nog de uitbaatster van café Den Arend in Machelen. Die kroeg sloot ze in mei vorig jaar, om zich volledig op haar brasserie te kunnen concentreren. Maar sinds kort is ook In den Boerenhesp dicht. "Er kwam gewoon te weinig volk over de vloer, waardoor een sluiting de enige optie was", aldus een teleurgestelde Gaby Kolgjini. "Uiteraard deed het pijn om te moeten stoppen met de brasserie, maar het was de enige optie."





In het verleden baatte Gaby ook al café Onder den Toren in Machelen uit. Op haar 66ste ziet ze het echter niet meer zitten om een nieuwe horecazaak te starten. Ook de plannen die ze jaren geleden had om een bed and breakfast in haar thuisland Albanië te openen, vielen inmiddels in het water. Op sociale media betreuren de klanten dat Gaby definitief met de horeca stopt. "Met haar twee cafés en haar brasserie heeft ze veel betekend voor Machelen. We gaan haar heel hard missen", valt er onder meer te lezen. (RDK)