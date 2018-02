Bouwpromotor past plannen aan, maar protest blijft BASISSCHOOL WIL GROND WAAROP APPARTEMENTEN KOMEN, NOG VERWERVEN ROBBY DIERICKX

02u46 0 Machelen Geen 24 maar 'slechts' 23 appartementen, een andere inrit en publieke parkeerplaatsen: bouwpromotor Smarthome heeft de plannen van het appartementscomplex in de Reinelaan in Diegem na protest aangepast . Maar ook na die aanpassingen is de buurt niet tevreden. De parochiale basisschool ziet haar enige uitbreidingsmogelijkheid gedwarsboomd en overweegt juridische stappen.

Een actiecomité werd prompt uit de grond gestampt toen een jaar geleden bekend geraakte dat Smarthome op een braakliggend terrein in de Reinelaan in Diegem 24 appartementen wilde bouwen en evenveel ondergrondse en 12 bovengrondse parkeerplaatsen wilde aanleggen. Na verschillende overlegmomenten met de buurt en de nabijgelegen parochiale basisschool, die vooral mobiliteitsproblemen vreesde, heeft Smarthome gisteren zijn aangepaste plannen voorgesteld.





"Het aangepaste plan telt 23 appartementen, 24 bijhorende ondergrondse en 11 bovengrondse parkeerplaatsen", legt Bram Van Praet van Smarthome uit. "In tegenstelling tot de eerdere plannen zullen die bovengrondse plaatsen ook door buurtbewoners gebruikt mogen worden. Voorts hebben we de inrit van de ondergrondse parking naar de andere kant van het appartementsgebouw verplaatst. Op die manier zal er minder hinder zijn voor de buurt."





Smarthome mag dan wel inspanningen geleverd hebben om de plannen in samenspraak met de buurt aan te passen, toch blijft het protest aanhouden. "Het laatste stukje groen in het centrum van Diegem - op het gemeentelijk park na - verdwijnt", klinkt het bij een van de buren. "Waarom moeten groene zones en historische woningen plaats maken voor appartementsgebouwen? Laat Diegem nu toch eens zijn eigen karakter bewaren."





Bezwaar aantekenen

Ook in de parochiale basisschool is men ontevreden dat Smarthome zijn plannen verderzet.





"Jarenlang hebben we gevraagd of we de grond konden kopen, maar bij de eigenlijke verkoop werden we niet geïnformeerd", zegt directrice Liesbeth Van Hemelrijck. "Daardoor zijn we onze laatste uitbreidingsmogelijkheid kwijt. De gemeente vraagt ons om voldoende plaatsen te voorzien, maar doet er anderzijds weinig aan om de uitbreiding mogelijk te maken. Bovendien is het plan nagenoeg een copy-paste van het plan van een jaar geleden. We zullen hier opnieuw bezwaar tegen indienen, zowel bij de gemeente als bij de provincie. Mogelijk stappen we nadien ook naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We zullen alle procedures die er bestaan doorlopen om dit project tegen te houden."





"Het is jammer dat de school dwars ligt", antwoordt Bram Van Praet. "De verkoop van de gronden is correct verlopen. Dat bleek onlangs nog uit een advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat gaf de school ongelijk."





Smarthome hoopt de eerste steen in het najaar te kunnen leggen. Als de basisschool juridische stappen neemt, zal het startschot van de werken echter uitgesteld moeten worden.