Binnenkort hele jaar door crossen op deel parcours Superprestige Gemeente wil aan jeugdcomplex Kosterstraat ook Finse piste en nieuw kunstgrasveld aanleggen Robby Dierickx

04 april 2019

11u21 0 Machelen Veldritfanaten zullen in de toekomst het hele jaar door op een deel van het parcours van de Superprestige in Diegem kunnen fietsen. Het Machelse schepencollege wilt ter hoogte van het jeugdvoetbalcomplex van Diegem Sport immers een deel van het parcours permanent aanleggen. Voorts zijn er ook plannen voor de aanleg van een Finse piste en krijgt de voetbalclub een tweede kunstgrasveld.

Heel concreet zijn de plannen voor de omvorming van het jeugdvoetbalcomplex aan de Kosterstraat in Diegem tot een multifunctionele sportzone nog niet, maar het schepencollege heeft eind vorige maand wel een subsidiedossier ingediend. “Om de subsidies te verkrijgen, moeten er in de zone wel minstens drie verschillende sporten beoefend kunnen worden”, weet sportschepen Ingrid Deblock (CD&V). “En dus plannen we de aanleg van een Finse piste, zodat ook lopers hun weg naar de Kosterstraat vinden.”

Maar de grootste verandering is ongetwijfeld de geplande aanleg van een deel van het parcours van de jaarlijkse Superprestige-veldrit. “Het parcours van die avondcross loopt elk jaar gedeeltelijk naast de voetbalvelden van Diegem Sport en moet telkens opgebouwd en weer afgebroken worden”, gaat Deblock verder. “Het leek ons dan ook opportuun om een deel van dat parcours permanent aan te leggen. We zouden een technische strook met wat balkjes, heuveltjes en zandbakken willen creëren. De strook zal ook elk jaar deel uitmaken van de Superprestige-veldrit, maar kan daarnaast het hele jaar door door veldritfanaten gebruikt worden.”

Tweede kunstgrasveld

Maar ook voetbalclub Diegem Sport zal wel varen bij de plannen, want het schepencollege wilt een bestaand grasveld vervangen door een kunstgrasveld. “De club vraagt al langer een tweede synthetisch veld om de capaciteitsproblemen op te vangen”, gaat de sportschepen verder. In de vorige legislatuur kocht het toenmalige schepencollege al gronden langs de Kosterstraat aan met het oog op de afwerking en de uitbreiding van het jeugdcomplex. “Daar willen we nu op voortbouwen. Nu de subsidieaanvraag ingediend is, moeten we wel wachten op de goedkeuring. Pas daarna kunnen we starten met het uitwerken van de concrete plannen. Tot dan ligt het project stil”, besluit Deblock.

Behalve een tweede kunstgrasveld voor Diegem Sport, een Finse piste en een permanent veldritparcours denkt de gemeente ook aan een groene bewegingsruimte met een vrij bespeelbaar recreatief sportveldje en een speeltuin met openluchtfitnesstoestellen ter hoogte van het jeugdvoetbalcomplex in de Kosterstraat.