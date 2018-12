Bijna 20.000 veldritfans overspoelen Diegem Robby Dierickx

30 december 2018

21u34 0 Machelen De 44ste editie van de Superprestige cyclocross in Diegem heeft zondagmiddag en -avond opnieuw bijna 20.000 veldritfanaten naar het centrum van de Machelse deelgemeente gelokt. Zij genoten er niet alleen van de topveldrijders, maar ook van de sfeer en de muzikale omkadering.

Het feest begon ‘s middags al met de wedstrijden van de nieuwelingen, juniores en dames. De elites en beloften stonden pas om 20 uur aan de start. De Superprestige in Diegem is namelijk al jaren een avondcross. Net als de voorbije jaren konden de fans ook nu weer niet alleen van het veldrijden genieten, maar ook van de muzikale omkadering. Zo stond Willy Sommers in de ambiancetent. De sfeer zat zo goed dat de zanger zijn optreden even moest stilleggen omdat de enthousiaste fans een reeks dranghekken omver duwden. In de nieuwe Play Sports-bocht in de aankomstzone stonden Viktor Verhulst en Kobe Ilsen dan weer achter de draaitafels. Ondanks het vele volk waren er geen noemenswaardige problemen langs het parcours. Alleen op het parcours was er een klein incident. Topfavoriet Mathieu Van Der Poel kwam halfweg wedstrijd ten val toen er plots een steward in de weg stond. Die val bleef uiteindelijk zonder erg, want Van Der Poel reed een halfuur later toch nog als eerste over de eindmeet.

De cross mag dan wel achter de rug zijn, voor de organisatie beloven het nog drukke dagen te worden. Het hele parcours moet immers tegen vrijdag afgebroken worden. Voor de kinderen is er ook dit jaar geen jeugdinitiatie aangezien de terreinen van voetbalclub Diegem Sport vanaf deze week opnieuw ingepalmd worden door de voetballertjes.