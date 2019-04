Bewoners Beaulieuwijk protesteren tijdens infosessies tegen bouwproject Robby Dierickx

18u30 0 Machelen Enkele bewoners van de Beaulieuwijk in Machelen hebben dinsdagavond actie gevoerd voor de ingang van het gemeentehuis van Machelen, waar de infosessies voor de mogelijke komst van dertig flats en een eengezinswoning in de residentiële wijk plaatsvonden. De buurtbewoners kanten zich tegen de plannen.

Bouwpromotor Evillas wil in de Beaulieuwijk, tussen de Pieter Schroonsstraat en de Georges Lacroixstraat in Machelen, dertig flats en een eengezinswoning bouwen. Nadat de eerste vergunning geweigerd werd, diende de projectontwikkelaar recent een nieuwe vergunningsaanvraag in. De buren zien het project echter liever niet komen omdat ze vinden dat de flats niet passen in de wijk en omdat ze mobiliteitsproblemen vrezen. Daarnaast betreuren ze ook dat een oude villa moeten wijken voor de bouwplannen.

Om hun protest kracht bij te zetten, trokken ze dinsdagavond naar het gemeentehuis. Daar organiseerde Evillas enkele infosessies voor de buurt. “We kozen voor een stil protest met enkele borden waarop onze slogan ‘Groen Beaulieu = megaproject adieu’ geschreven stond”, zegt actievoerder Wim Boulanger. “We zijn tegen dit grootschalige project in een groene zone met gevolgen voor de leefbaarheid, biodiversiteit, vervuiling en drukte.”