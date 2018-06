België-Engeland, met een knoert van 'reclame' voor Diegem 28 juni 2018

Machelen De kans dat u vanavond tijdens België-Engeland twee reusachtige driekleuren met het opschrift 'Diegem' in het stadion ziet hangen, is behoorlijk groot. Danny Gooris (46), die er een kunst van maakt om zijn vlaggen in beeld te krijgen, is gisteren immers naar Rusland afgezakt.

Sinds de Wereldbeker Voetbal 1994 in de Verenigde Staten heeft Danny Gooris geen enkel toernooi meer gemist. In 1998 trok hij voor het eerst met twee reusachtige driekleuren met het opschrift 'Diegem' de wereld rond om de Machelse deelgemeente op de wereldkaart te krijgen. En ook morgenavond zullen de driekleuren in wellicht tientallen miljoenen huiskamers over de hele planeet te zien zijn, want Danny zal in Kalinigrad de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland bijwonen. "Uiteraard gaan mijn vlaggen mee", klinkt het. "Voor de grootste driekleur moest ik een speciale aanvraag indienen, maar ik kreeg groen licht om ze op te hangen in het stadion."





Zware terugreis

Gisterochtend stapte Danny het vliegtuig richting Kalinigrad op, met een tussenstop in Moskou. Zijn terugreis zal echter een pak zwaarder worden, want dan moet hij twee tussenstops maken en op beide luchthavens in totaal tien uur wachten. "Maar ik wilde dit WK absoluut niet missen", klinkt het. "Mijn doel is om tien wereldbekers (hij zit al aan zeven, red.) na mekaar live te volgen. Nadien zien we wel of ik er een vervolg aan kan breien. (lacht)" (RDK)