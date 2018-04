Bayer helpt handje in Villa Clementina 25 april 2018

Tien werknemers van Bayer, de Duitse firma die actief is in de gezondheidszorg, landbouw, bouwsector en automobielindustrie, hebben hun kantoor in Diegem gisteren geruild voor Villa Clementina. In het inclusief kinderdagverblijf staken ze hun handen uit de mouwen in het kader van het vrijwilligersproject Bayer Cares.





"Wereldwijd geven onze werknemers zich een dag lang op als vrijwilliger", zegt Joris Poppe, communicatiemanager bij Bayer. "De externe partner Time4Society zocht voor ons passende sociale, culturele en ecologische activiteiten in de omgeving van onze vestigingen. Uit die lijst hebben we onder meer Villa Clementina in Eppegem gekozen. De medewerkers hebben er allerlei klus- en schoonmaakwerken uitgevoerd. Eerder dit jaar stak ook ons directiecomité de handen uit de mouwen in Villa Clementina." (RDK