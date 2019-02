Basisschool zit met tekort aan leerkrachten: “En dan moet de griep nog toeslaan” Directrice vindt geen vervangers voor vijf langdurig zieke juffen en meesters Robby Dierickx

07 februari 2019

18u21 0 Machelen Niet de griep, maar wel verschillende operaties houden basisschool De Sterrenhemel in Machelen sinds deze week in de ban. Vijf leerkrachten zijn er langdurig afwezig en directrice Martine Bosmans – die vandaag noodgedwongen zelf voor de klas staat – vindt geen vervangers. “Dit heeft me al slapeloze nachten bezorgd”, klinkt het. Vanaf vandaag treedt een ‘noodoplossing’ in werking.

Neen, het is niet de meest aangename periode in de carrière van Martine Bosmans, die aan haar achtste schooljaar als directrice van GO!-basisschool De Sterrenhemel in Machelen bezig is. “We hebben in het verleden al weleens gekampt met heel wat zieke leerkrachten, maar nooit eerder waren zoveel onderwijzers langdurig afwezig”, aldus de directrice. “Eén leerkracht zit sinds vorige week thuis wegens familiale problemen en zal niet voor het einde van het schooljaar terugkeren. Twee anderen werden recent geopereerd en zijn lange tijd out, terwijl een andere juf vrijdag (vandaag, red.) onder het mes moet. En dan scheurde een andere juf dinsdag haar achillespees tijdens… een partijtje voetbal op de speelplaats. Ook zij moet geopereerd worden. Behalve die vijf langdurig zieken zijn er ook nog drie leerkrachten die met griep in bed liggen. Dat maakt dat we momenteel met acht afwezigen kampen. Noem ons dus gerust een ‘pechschool’.”

Leerkrachtenplatform

En dus werkt Martine Bosmans al dagen aan een oplossing om de langdurig afwezige leerkrachten te vervangen. “Het bezorgt me slapeloze nachten”, geeft ze toe. “Want op de vacatures van de zorgjuf en de turnleerkracht kreeg ik geen enkele reactie, terwijl die functies normaal bijzonder snel ingevuld zijn. Ook binnen het leerkrachtenplatform – een databank waarin verschillende leerkrachten van een scholengroep zitten om zieke collega’s in de scholen binnen die groep te vervangen – zijn er geen leerkrachten meer vrij.”

Gistermiddag vond dan ook een ‘crisisvergadering’ op school plaats. “We hadden verschillende plannen, waarbij we telkens rekening moesten houden met het belang van de leerlingen, met het welbevinden van de leerkrachten en met het schoolgebeuren”, aldus nog Bosmans. “Verschillende leerkrachten krijgen de komende weken een andere functie, maar dat is niet altijd evident. Zo krijgen sommigen een andere klas, waardoor ze ook op andere uren moeten werken. We moeten daarbij nagaan of dat geen te grote invloed op hun privéleven heeft. Ook de zorgleerkracht en de beleidsmedewerker zullen een tijdje voor de klas moeten staan en ook ik zal waar nodig inspringen in de klassen.”

Er mag nu dan wel een tijdelijke oplossing zijn, de directrice beseft dat haar plannetje zo weer in duigen kan vallen. “Als ook onze school de komende weken door griep getroffen wordt, dan zijn we nog verder van huis. Hoe we die afwezigen dan moeten opvangen, is me een groot raadsel. We moeten nu trouwens ook al aan een oplossing voor mei denken, want dan gaat een juf in zwangerschapsverlof.”