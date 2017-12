Avondcross verwacht 18.000 veldritliefhebbers 02u43 0 Lukas De ploeg van wielerclub Sint-Anna, met in het midden voorzitter Francis Bosschaerts, is helemaal klaar voor de Superprestige vanavond. Machelen Een rustige eindejaarsperiode is het verre van voor de leden van wielerclub Sint-Anna Diegem. Vanavond staat immers de Superprestige in het centrum van de Machelse deelgemeente op het programma. De organisatie verwacht 18.000 toeschouwers.

Een kleine dertig leden van de wielerclub waren de afgelopen weken druk in de weer om het gemeentelijk park van Diegem klaar te stomen voor de veldritwedstrijd. "En we zitten momenteel wat voor op schema", aldus een tevreden voorzitter Francis Bosschaerts gisteren.





Vorig jaar verwelkomde wielerclub Sint-Anna 'slechts' 15.000 bezoekers, maar dit jaar mikt Bosschaerts opnieuw op 18.000 veldritfanaten. "Met Wout Van Aert en Mathieu van der Poel hebben we de twee toppers naar Diegem kunnen halen", klinkt het. "De profs beginnen er om 20 uur aan. Voordien springen ook de juniors, de beloften en de vrouwen op de fiets. Maar ook naast het veldrijden hebben we voldoende op het programma staan. Zo zorgt een deejay van 15 tot 23 uur voor de nodige ambiance in de feesttent. Tussendoor staat ook de Nederlandse zangeres Jettie Pallettie op het podium."





Opvallend: voor het tweede jaar op een rij is er geen jeugdinitiatie. "Die wordt normaal gezien daags na de cyclocross georganiseerd, maar nu zouden we de jonge veldrijders door de feestdagen pas op 3 januari kunnen laten fietsen. Daardoor moeten we alles veel te lang laten staan, wat voor problemen zou zorgen bij voetbalclub Diegem Sport. Ook volgend jaar kampen we met hetzelfde probleem. Maar de jeugdinitiatie komt zeker terug zodra we de sessie daags na de Superprestige kunnen organiseren", besluit Francis Bosschaerts. (RDK)