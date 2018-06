Aurelie Haesebyt (35) sinds zondag vermist 27 juni 2018

De 35-jarige Aurelie Haesebeyt is sinds zondag 24 juni spoorloos verdwenen. "Ze werd zondag rond 12.14 uur het laatst gezien op de Heirbaan in Machelen", zegt de federale politie. "De vrouw rijdt met een rode Toyota Yaris met nummerplaat 1-UET-376."





Haesebeyt is 1m70 lang en tenger gebouwd. Ze heeft heel kort donkerblond haar en heeft dringend medische zorgen nodig. De politie vraagt ook aan de vrouw zelf om contact op te nemen met haar familie om hen gerust te stellen.





Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30 300. (VDBS)