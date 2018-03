Atletiekclub verliest leden door slechte piste GEMEENTE BELOOFT MIDDEN JULI NIEUWE LOOPACCOMMODATIE ROBBY DIERICKX

28 maart 2018

02u27 0 Machelen De Machelse Atletiekclub (MAC) zit met de handen in het haar, want in een jaar tijd daalde het aantal leden van 190 naar 115. Dat heeft volgens voorzitter Guido Dierckx onder meer te maken met de afgeleefde piste.

45 kaarsjes blaast de Machelse atletiekclub dit jaar uit, maar van een echt feestjaar kan de club niet spreken. In één jaar tijd zochten immers maar liefst 75 leden andere oorden op. "Daar zijn verschillende redenen voor, maar het feit dat onze piste er momenteel erbarmelijk bij ligt, speelde uiteraard ook een rol", klinkt het bij voorzitter Guido Dierckx. "De atletiekpiste is waterdoorlatend, waardoor het doorgesijpelde water in de wintermaanden bevroor en er barsten in kwamen. De situatie is zo erg dat de Vlaamse Atletiekliga de looppiste vorig jaar afkeurde. Daardoor mogen we al een heel seizoen lang geen officiële wedstrijden meer organiseren. Voor ons is dit uiteraard geen al te best nieuws."





Ook nog kantine kwijt

Nochtans werd de sport- en vrijetijdssite Bosveld - waartoe ook het atletiekcomplex behoort - de voorbije jaren grondig vernieuwd. Er kwamen onder meer twee nieuwe voetbalvelden en een polyvalente en cultuurzaal. Aan de atletiekpiste, die in 2006 volledig vernieuwd werd, werd de voorbije jaren niet gewerkt. "Door de vernieuwing van de hele omgeving zijn we ook nog eens onze kantine kwijt", aldus nog Guido Dierckx.





Sportschepen Dirk De Wulf (sp.a) begrijpt de frustraties van de atletiekvereniging, maar betreurt dat er nu plots over geklaagd wordt. "De club weet dat er nog voor de zomer een nieuwe atletiekpiste zal liggen", luidt het. "Die plannen liggen ondertussen al twee jaar vast. Daarnaast worden ook alle andere benodigdheden om de verschillende disciplines te beoefenen volledig vernieuwd. Binnen maximaal vijf weken starten de werken, zodat de nieuwe accommodatie midden juli klaar zal zijn."





Vrees voor vandalisme

Voorzitter Guido Dierckx is tevreden dat er een nieuwe piste komt, al begrijpt hij niet dat de site buiten de trainingsuren voor iedereen toegankelijk zal zijn. "En dat terwijl de voetbalinfrastructuur wel volledig afgesloten wordt. Ik vrees voor vandalisme als iedereen zomaar van de atletiekpiste gebruik kan maken."





"Middenin de piste ligt een grasveld en dat moet voor iedereen toegankelijk zijn", reageert schepen De Wulf. "De gemeente investeert enkele tienduizenden euro's in de werken, dus het zou wat zonde zijn dat de accommodatie alleen door een club met 120 leden gebruikt kan worden. Als blijkt dat er toch vandalisme zou zijn, dan kunnen we nog ingrijpen."