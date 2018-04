Albanezen wilden politie om tuin leiden 10 april 2018

Twee Albanezen zijn veroordeeld tot celstraffen van 3 en 6 maanden voor valsheid in geschrifte en het gebruik van een valse naam. De twee zaten op 9 december met een vriend in een geparkeerde wagen in de omgeving van Machelen. Verdacht, vond een patrouille en ze controleerden de papieren van de drie. Twee van hen toonden een duidelijk valse identiteitskaart en gebruikten een valse naam. Bovendien hadden ze een schroevendraaier en zaklamp bij zich, wat bij de agenten het vermoeden opwekte dat het om inbrekers ging. Dit kon uiteindelijk niet bewezen worden. Ook achtte de rechter het niet bewezen dat het om een vereniging van misdadigers ging.





(WHW)