50 jaar na eerste Tourzege Eddy Merckx legt vriendengroep exact dezelfde 4.117 kilometer af Fervente fietsers trekken in 22 ritten door Frankrijk en steunen drie goede doelen Robby Dierickx

02 april 2019

16u09 0 Machelen Om de vijftigste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx te vieren en omdat de vijf geen enkele uitdaging uit de weg gaan, leggen Alain Peleman, Eric Moens, Thierry Debrier, Patrick Moens en Stéphane Vandamme in juni dezelfde 4.117 kilometer als de Kannibaal in 1969 af. In 22 ritten trekken ze van Roubaix naar Parijs. De opbrengst gaat naar drie goede doelen.

Op 20 juli 1969 reed Eddy Merckx als eerste over de eindmeet in Parijs en pakte hij ook meteen zijn eerste Tourzege. Hij won de Ronde van Frankrijk, die in totaal 22 ritten telde en 4.117 kilometer lang was, met een voorsprong van bijna 18 minuten op zijn eerste achtervolger, Roger Pingeon. Nu, vijftig jaar later, gaan vijf vrienden uit Machelen, Perk, Zemst en Meise diezelfde 4.117 kilometer trachten af te leggen. Ze starten op woensdag 12 juni in Roubaix en hopen op woensdag 3 juli in Parijs over de ‘eindmeet’ op de Champs-Elysées te kunnen rijden. Het idee komt van Alain Peleman (51) uit Perk en Eric Moens (60) uit Machelen. “We fietsen al vijftien jaar samen en hebben zowat alle Europese cols klein gekregen”, vertelt Alain Peleman. “Vorig jaar namen we deel aan de Tour du Mont Blanc, de zwaarte eendagsrit in Europa met maar liefst 8.000 hoogtemeters en een totale afstand van 330 kilometer. En dus waren we voor dit jaar op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

Op die manier kwamen de twee bij de Tour de France terecht. Omdat het vijftig jaar geleden is dat Eddy Merckx zijn eerste eindzege in de Ronde van Frankrijk pakte, besloten ze de Tour van 1969 te rijden. “Na heel wat geregel kregen we van de organisatie het exacte rittenschema”, aldus nog Alain Peleman. “Uiteraard beseffen we dat het niet evident zal zijn om - 50 jaar later – exact hetzelfde parcours af te leggen. Vooral in het noorden van Frankrijk zullen we mogelijk op enkele nationale routes moeten rijden, dus daar hopen we gebruik te kunnen maken van enkele zijbaantjes. Gelukkig zitten er ook drie ritten op Belgische bodem in de Tour van ‘69.”

Machelen Hulp van triatleten

Meteen nadat hun plan bekend werd, lieten drie vrienden – allen triatleten – weten mee de uitdaging aan te willen gaan. En zo springen dus ook Patrick Moens (59) uit Machelen, Thierry Debrier (49) uit Zemst en Stéphane Vandamme (50) uit Meise op 12 juni op de fiets. “Het zal een bijzonder zware Tour de France worden, maar met vijf zal het misschien toch iets vlotter gaan dan met twee (lacht)”, zegt de 60-jarige Machelaar Eric Moens. “Bovendien krijgen we onderweg de steun van nog enkele andere triatleten en vrienden van onze fietsgroep ‘De Copains’. Zij zullen telkens enkele dagen met ons meefietsen. We beseffen dat het heel lastig zal worden, maar we verwachten dat we met vallen en opstaan op 3 juli toch over de Champs-Elysées zullen rijden. Nog een paar maanden stevig trainen om deze nieuwe, extreme uitdaging tot een goed eind te brengen.”

De vijf koppelen hun uitdaging ook aan drie goede doelen: Kom op tegen Kanker, Jongdementie & Alzheimer en Opvang weeskinderen. Binnenkort geven ze meer informatie over hoe er gesponsord kan worden.