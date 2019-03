36 junior CTG-ers krijgen sleutel hippe Mini Cooper SPK

22 maart 2019

IT-consultancybedrijf CTG uit Diegem (Machelen) pakt uit met een stunt: 36 recent aangeworven jonge werknemers kregen bij Mini Store Brussels in Zaventem de sleutel van hun nagelnieuwe Mini Cooper overhandigd. De meeste ‘junior consultants’, die bij CTG niet zelden hun eerste beroepsstappen in IT zetten, zijn maar wat fier zich met zo’n hippe en vooral bij jongeren erg populaire wagen te kunnen verplaatsen. Voor velen is de ‘melting silver’ vijfdeurs Mini van de 60 Years Edition meteen ook de eerste eigen auto. De bedrijfswagen is onderdeel van het flexibel inkomensplan, waarmee het IT-concultancybedrijf met kantoor langs de Woluwelaan haar 360 medewerkers diverse mogelijkheden biedt om een loonpakket op basis van de persoonlijke behoeften samen te stellen. Later dit jaar zullen nog 30 andere jonge, startende werknemers van CTG een hippe bedrijfswagen in gebruik mogen nemen. Naast de Mini kunnen ze daarvoor ook voor een Toyota Yaris Hybride kiezen. (SPK)