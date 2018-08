"Wie wil onze kinderen pijn doen?" SABOTEURS SCHROEVEN TWEE KEER BOUTEN SPEELTUIGEN LOS ROBBY DIERICKX

23 augustus 2018

02u31 0 Machelen "Dit gaat veel verder dan vandalisme. Wie wil er nu bewust kinderen in gevaar brengen?" Schepen Dirk De Wulf is furieus omdat saboteurs tot twee keer toe bouten van speeltuigen in de gloednieuwe speeltuin van het gemeentelijk park los schroefden. De politie zal er extra patrouilleren.

Begin juli werd de nieuwe speeltuin op de vernieuwde vrijetijdssite Bosveld in het gemeentelijk park in Machelen geopend. Een uitstekend begin van de zomervakantie voor de Machelse kinderen, en de gemeentelijke speelpleinwerking. Die laatste komt er met zowat tweehonderd kinderen dagelijks ravotten. Maar nu blijkt dat niet iedereen even opgezet is met de nieuwe speeltuigen. De voorbije weken werd twee keer sabotage aan de toestellen vastgesteld.





"Twee weken geleden ontdekten we een eerste keer dat verschillende bouten van de speeltuigen losgeschroefd waren", doet sportschepen Dirk De Wulf (sp.a) het verhaal. "Nadat de bouten opnieuw vastgezet werden, was het vorige week opnieuw prijs. Alweer werden verschillende bouten losgeschroefd. Controle door specialisten laat er geen enkele twijfel over bestaan: dit gebeurt niet vanzelf. De bouten werden bewust met veel mankracht losgedraaid."





Groot gevaar

De gemeente diende meteen een klacht tegen onbekenden in bij de politie. "We hebben er het raden naar wat de beweegredenen kunnen zijn van de vandalen die zich met dergelijke zaken bezig houden", zegt De Wulf. "Maar het is duidelijk dat hiermee alle spelende kinderen, de monitoren van de speelpleinwerking en ouders die hun kinderen begeleiden, in groot gevaar worden gebracht. Men wil hiermee bewust kinderen pijn doen. Als gemeente doen we er alles aan om de kinderen een veilige speelomgeving te bezorgen en dan gebeurt dit. Een regelrechte schande en niet te vatten wie hiertoe in staat is."





Patrouille

Om te voorkomen dat jongeren gewond geraken wanneer ze op de gloednieuwe speeltuin aan het spelen zijn, zal voortaan zowel 's ochtends als 's avonds een check-up uitgevoerd worden. Daarnaast heeft de gemeente de politie gevraagd om 's nachts in het park te patrouilleren. Indien nodig worden de nodige herstellingen gedaan en worden de bouten opnieuw vastgezet. "We vragen ook aan iedereen die in het park komt en iets verdachts ziet, dit meteen te melden aan de politie of de gemeentediensten", zegt de schepen nog. "We vertikken het om de speeltuin te sluiten, want onze kleinste inwoners verdienen een leuke tijd in ons park. We hopen gewoon dat iedereen mee een oogje in het zeil houdt, zodat we de daders kunnen strikken."