“We zaten gezellig aan tafel en dachten dat het hele huis ging instorten”: wagen knalt in woning op kerstavond Geen gewonden, maar voorgevel voormalig restaurant Da Peppino vernield Robby Dierickx

25 december 2018

12u55 0 Machelen Giuseppe Brando en Silvana Martino uit Machelen hadden zich hun kerstavond ongetwijfeld ietwat anders ingebeeld. Net toen ze met enkele familieleden aan tafel zaten, reed een wagen in de gevel van hun woning in de Cornelis Peetersstraat, waarin ze tot vier jaar geleden hun restaurant Da Peppino uitbaatten. Er vielen geen gewonden, maar de schade is wel redelijk groot.

Het moest een gezellige kerstavond worden ten huize Giuseppe Brando en Silvana Martino. De voormalige uitbaters van het Italiaanse restaurant Da Peppino, waarvan ze de deuren vier jaar geleden sloten, hadden enkele familieleden uitgenodigd om samen Kerstmis te vieren. Onder meer hun dochter Debora en 2-jarige kleindochter zakten naar de woning in Machelen af. “We zaten gezellig aan tafel toen we rond 20 uur plots een enorme knal hoorden”, vertelt Silvana Martino. “We dachten dat het hele huis ging instorten. Al snel zagen we echter dat er een wagen tegen onze gevel gereden was.”

De inzittenden – een koppel en een klein kindje – liepen als bij wonder geen verwondingen op en konden op eigen houtje uit hun wagen kruipen. Ze verkeerden evenwel in shock. “Maar de schade aan de voorgevel is redelijk groot”, gaat Silvana Martino verder. “De gevel – die nog refereert naar ons voormalig restaurant – bestaat deels uit hout en deels uit bakstenen. Vooral het houten gedeelte liep schade op. De voordeur heeft ook geleden onder de klap en moeten we voorzichtig openen en sluiten. De brandweer kwam ter plaatse om enkele tijdelijke herstellingen te doen, maar we zullen de komende dagen een firma moeten zoeken voor de definitieve herstelling.”

Net als haar ouders was ook Debora Brando behoorlijk geschrokken door het voorval. “We hebben bijzonder veel geluk gehad dat we in de woonkamer – die achterin de woning ligt - aan tafel zaten”, klinkt het. “Als mijn dochter vooraan in de woning zou gespeeld hebben, dan was het mogelijk veel erger afgelopen. Door de klap is de verwarming in de bureauruimte van mijn broer vernield. Ook de elektriciteit doet het in bepaalde delen van de woning niet meer. Er zal dus heel wat werk nodig zijn om alle schade weg te werken. Ondanks het voorval hebben we kerstavond toch nog verder gevierd. We beseffen namelijk dat we aan erger ontsnapt zijn.”

Voetganger

Bij de lokale politie ViMa (Vilvoorde-Machelen) was op kerstdag niemand bereikbaar voor commentaar. Het is dan ook nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Mogelijk moest het koppel uitwijken toen een voetganger plots de straat overstak, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor en tegen de gevel knalde.