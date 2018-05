"Voor dochter gestolen? Geloof ik niets van" 08 mei 2018

Een veertiger is veroordeeld tot zes maanden cel voor twee mislukte diefstallen in de Mediamarkt in Machelen. Op 18 januari verstopte de man een laptop onder zijn jas om die ongezien naar buiten te smokkelen. Uiteindelijk bedacht hij zich en legde het toestel terug. "Mijn dochter verjaarde toen en ik had het geld niet om het te kopen", aldus de beklaagde.





Op 31 januari deed hij alsnog een poging om de laptop te stelen. Deze keer zag een winkeldetective hem de laptop onder de jas steken waarna hij ingreep. "Gezien de aard en de waarde van de buit is het wel zeer ongeloofwaardig dat dit als een cadeautje voor zijn dochter bedoeld was", veegde de rechter zijn verhaaltje van tafel.





(WHW)