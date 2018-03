"Vele lieve berichtjes doen deugd" PASTOOR VITAL OROLÉ (87) WEER THUIS NA HARTOPERATIE ROBBY DIERICKX

31 maart 2018

02u59 0 Machelen Anderhalve maand nadat de Diegemse pastoor Vital Orolé een hartoperatie onderging, is hij weer thuis. Ondertussen kreeg de 87-jarige man veel bezorgde inwoners over de vloer. "Die hartverwarmende reacties doen deugd", klinkt het. De paasdienst nu zondag komt nog te vroeg, maar de week erop staat Vital wel paraat.

In de Diegemse straten was hij de voorbije dagen nog niet te zien, maar Vital Orolé is sinds maandag wel opnieuw thuis in zijn pastorie. Dat de 87-jarige pastoor bijzonder geliefd is in de Machelse deelgemeente, bleek enkele weken geleden al toen hij in een revalidatiecentrum in Evere verbleef. Tientallen mensen wilden de man een bezoekje brengen nadat hij op 15 februari een zware operatie aan de hartkleppen had ondergaan.





Om te vermijden dat er lange wachtrijen aan de kamer van de padre zouden staan, begon vriend en dorpsgenoot Dan Gooris met een bezoekerslijst. Voor iedereen die de pastoor een bezoekje wilde brengen, werd een gaatje in de drukke agenda gezocht. "Maar eigenlijk wil ik hier niet al te veel bezoek ontvangen", liet Vital Orolé begin maart optekenen. "Ik 'woon' hier zo klein en kan mijn bezoekers niets aanbieden. Hier is geen fris pintje of een glas wijn. In mijn pastorie kan ik iedereen wel trakteren. Bovendien ben ik 's avonds nog bijzonder moe."





Veel bezoek

Ondertussen is de pastoor al een klein weekje thuis. "En dat weten de inwoners maar al te goed, want ik kreeg al heel wat bezoek (lacht)", aldus de padre. "Die steun van de dorpsgenoten doet me bijzonder veel plezier. Alle berichtjes en lieve woorden zijn fantastisch en helpen me in mijn herstel."





Want Vital Orolé mag dan wel al thuis zijn, toch is de pastoor nog niet helemaal de oude. "Ik kreeg van het ziekenhuis te horen dat ik het nog enkele weken rustig aan moet doen en we zullen dat advies maar volgen zeker (lacht). Nu zondag vindt de jaarlijkse paasdienst in de kerk van Diegem plaats, maar die zal ik zelf nog niet opdragen. Uiteraard zal ik de dienst wel bijwonen. Natuurlijk had ik er graag zelf gestaan, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam. Bovendien was de hele dienst op voorhand al geregeld, dus dat gaan we niet meer veranderen. De paasworp op paasmaandag, die traditioneel op de trappen van de kerk wordt georganiseerd, zal ik dit jaar dus moeten laten schieten."





Paasmis

Op zondag 8 april zal de pastoor wel de jaarlijkse late paasmis opdragen. "Dat zal de eerste keer zijn dat ik actief ben sinds de operatie", klinkt het. "Na die dienst volgt de traditionele receptie in de pastorie. Dan bied ik iedereen een glaasje bubbels aan. De weken daarop zal ik stilaan wat meer werk kunnen verrichten in de kerk in de hoop dat ik snel weer de oude kan zijn."