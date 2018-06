"Tijd om een hobby te zoeken" LUCIENNE (76) SLUIT NA 56 JAAR WASSERIJ SNEEUWWITJE ROBBY DIERICKX

29 juni 2018

02u24 0 Machelen Al 56 jaar staat ze elke dag zeventien uur in haar wasserij in Diegem, maar morgen hangt Lucienne Vancutsem (76) voor de laatste keer was aan de lijn. Drie weken geleden kreeg ze nog een mooi 'afscheidscadeau': ze mocht de uitrusting van de voetbalploeg van Costa Rica wassen.

Een afgeleefd atelier met zeven wasmachines, een immens stoomstrijkmachine en ontelbare wasmanden: het is al 56 jaar de lievelingsplek van Lucienne Vancutsem. (76) Sinds 1962 zwaait ze elke dag om 6.15 uur de deuren van wasserij Sneeuwwitje in de Tenaerslaan in Diegem open om ze pas om 23 uur weer te sluiten. Maar daar komt nu een einde aan. Morgenavond sluit ze haar wasserij, die ze samen met haar dochter Nadia uitbaat, definitief. "Ik moet wel", vertelt ze met trillende stem. "De leeftijd, hé. Eind dit jaar word ik 77. Dan gaat het zo vlot niet meer. Bovendien zijn de meeste machines al twintig jaar oud. Die gaan ook niet eeuwig meer mee. Ik stop met pijn in het hart, maar ik moet me erbij neerleggen. Mijn dochter wilde de zaak eigenlijk al in januari sluiten, maar dat is zo'n donkere maand, hé. Door de sluiting zal het nu sowieso al wat donker in mijn hoofd worden, dus vond ik het beter er in een zomermaand mee te kappen", lacht Lucienne.





Nationale ploeg

Behalve de hemden, broeken en T-shirts van de inwoners van Diegem en omliggende gemeenten te wassen, deden Lucienne en haar dochter ook jarenlang de was van de nationale vrouwenvoetbalploegen: van de Red Flames tot de jeugd. "Maar toen ze vorig jaar naar het voetbalcentrum in Tubeke zijn verhuisd, is dat niet langer het geval. Drie weken geleden heb ik echter wel nog de uitrustingen en trainingspakken van de nationale voetbalploeg van Costa Rica mogen wassen. Voor hun vriendschappelijke wedstrijd tegen de Belgen waren ze dringend op zoek naar een wasserij. Via de Belgische Voetbalbond kwamen ze bij mij terecht. Op een vrijdag om 22.30 uur kwam onder andere voetballer Randall Azofeifa, die jaren geleden nog bij AA Gent speelde, de was brengen. We zijn er tot 2 uur 's nachts mee bezig geweest en ook de dag nadien hebben we er hard aan gewerkt om alles 's avonds klaar te krijgen. Toen ze de was kwamen ophalen, hadden ze opnieuw twee volle wasmanden bij."





Zwarte gat

Omdat ze nu na 56 jaar stopt, vreest de 76-jarige Lucienne wel het zwarte gat. "Ik zal tv moeten leren kijken, want dat heb ik nooit gedaan. Of ik moet een andere hobby zoeken. Evident zal het niet worden. Gelukkig ga ik de komende weken nog genoeg werk hebben om alles hier op te ruimen."