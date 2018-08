"Losliggende pinnen op speelpleinen gevaarlijk voor kinderen" 04 augustus 2018

02u24 0 Machelen Volgens Leefbaar Machelen-Diegem VB, de nieuwe politieke partij, lopen spelende kinderen gevaar op de nieuwe speelpleinen in het Bosveldcomplex. "Het speelplein ligt bezaaid met tientallen plastic pinnen waaraan ze zich kunnen verwonden." De gemeente zegt dat er geen gevaar is, maar laat weten dat alles volgende week opgelost wordt.

"De plastic pinnen liggen al geruime tijd op de speelpleinen", zegt Bene Bailleul, lijsttrekker van Leefbaar Machelen-Diegem VB. "Ze zijn afkomstig van de voorgemaakte en gevlochten grasmatten die op de aarden taluds naast de pleinen aangelegd werden. De pinnen kwamen ofwel op natuurlijke wijze los ofwel werden ze door de kinderen los getrokken. Maar feit is dat hierdoor een levensgevaarlijke situatie gecreëerd wordt. Zo'n pin kan namelijk verwondingen veroorzaken. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de monitoren van de speelpleinwerking, die er dagelijks plaatsvindt, het probleem nog niet opgemerkt hebben en er vervolgens over gerapporteerd hebben. Dito voor de gemeentelijk verantwoordelijken van het complex."





Volgens bevoegd schepen Dirk De Wulf (sp.a) is er van gevaar geen sprake. "Het gaat om plastic pinnen waaraan de kinderen zich niet kunnen verwonden", benadrukt hij. "We zullen de pinnen volgende week opnieuw in de grond steken. Door de droogte heeft het gras geen kans gekregen om te groeien. Zodra dat wel lukt, halen we de pinnen er weg. Elke dag voeren we trouwens een check-up van het plein uit alvorens de kinderen er gaan spelen. Dat ze in gevaar zouden zijn, is dus niet het geval." (RDK)