“Ik haar gestampt? Ze behandelde mij als een vod” WHW

12 november 2018

20u51 0 Machelen Een 52-jarige man uit Machelen riskeert een celstraf van 4 maanden met uitstel voor partnergeweld. De man sloeg na een verhitte discussie zijn echtgenote.

“Ze heeft het gezocht. Zij heeft me altijd als een vod behandeld”, verdedigde de man zichzelf voor de rechter. Op 17 februari was de man door het lint gegaan nadat hij met zijn echtgenote een discussie had gehad over het feit dat ze te laat was thuis gekomen. Hierop had hij haar op de grond geduwd en enkele stampen en klappen uitgedeeld. Van een werkstraf moest de man niets weten. “Geef me wat u wilt geven. Ik ga toch in beroep”, klonk het alvorens hij kwaad de rechtbank uitstapte.