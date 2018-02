"Hij stormde op ons af met bijl" JONG GEZIN DUIKT ONDER OMDAT BUURMAN HEN MET DOOD BEDREIGT ROBBY DIERICKX

16 februari 2018

02u28 0 Machelen Zes jaar al wordt een jong gezin uit de Blijde Inkomststraat in Machelen geterroriseerd door de naaste buurman. Begin januari escaleerde de ruzie volledig toen de man met een bijl op straat stond te zwaaien en de familie voor de zoveelste keer met de dood bedreigde. Ondertussen is het gezin gevlucht, maar als ze hun huis willen verkopen, moeten ze een boete van 10.000 euro betalen.

Dolgelukkig waren Caroline Detiège en Kevin Van Boxel zeven jaar geleden toen ze via de sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse een relatief goedkope woning in de Blijde Inkomststraat in Machelen konden kopen. Wat ze toen nog niet wisten, was dat ze in een regelrechte nachtmerrie zouden belanden. Een jaar nadat ze hun intrek in de woning genomen hadden, kregen ze het immers plots aan de stok met hun buurman. "Alles begon toen de buurman zag dat mijn man ons dak aan het vernieuwen was", vertelt Caroline Detiège. "Plots klom hij de stelling op en eiste hij dat mijn man ook zijn dak moest vernieuwen. Toen Kevin dat weigerde, liep de buurman kwaad weg. Wat volgde, was pure horror."





Zo erg zelfs dat Kevin, Caroline en hun dochters van 8 en 6 jaar oud midden vorige maand moesten vluchten. "Zes jaar lang heeft de buurman er alles aan gedaan om ons weg te pesten en hij is er nu in geslaagd", treurt Caroline. "Al die tijd leefden we in angst en dat konden we niet meer aan. Meerdere keren probeerde de agressieveling ons met zijn wagen ei zo na van het voetpad te maaien. Telkens trok hij op het laatste moment aan zijn stuur om ons te ontwijken. Dat gebeurde zelfs meermaals voor de schoolpoort. Op straat rochelde hij dan weer in ons gezicht."





Poeslief tegen agenten

Maar ook thuis voelde het gezin zich al lange tijd niet meer veilig. "Regelmatig klopte de buurman op onze muren, schreeuwde hij zich schor en wierp hij ons allerlei verwensingen naar het hoofd", gaat Caroline verder. "Maar het hoogtepunt was op 9 januari. Nadat we de kinderen van school waren gaan halen, zagen we dat de buurman met een bijl in onze richting aan het zwaaien was. In het Frans riep hij dat we niet dichterbij durfden te komen. Mijn man riep toen 'idioot' in zijn richting, waarop de buurman op ons af stormde. We hebben de deur meteen gesloten en de politie gebeld. Toen die wat later met drie voertuigen ter plaatse kwam, was de buurman poeslief. Zo ging het steeds. Het ene moment was hij bijzonder agressief, maar wanneer er agenten in de buurt waren, deed hij alsof hij de beste buurman was. Daardoor konden we niets bewijzen. De politie zei ons dan ook meerdere keren dat we moesten verhuizen, maar dat zagen we aanvankelijk echt niet zitten."





Tot vorige maand, kort na het voorval met de bijl. "Het werd ons allemaal wat teveel en we zagen geen andere uitweg dan te vluchten", aldus nog Caroline.





10.000 euro boete

"We hebben eerst bij vrienden onderdak gekregen en logeren nu bij een ander bevriend koppel. We hopen ons huis te kunnen verkopen, maar aangezien we het jaren geleden van de sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse kochten, zijn we verplicht om er tien jaar in te wonen. Doen we dat niet, dan moeten we een boete van 10.000 euro betalen. We hopen dat we die boete niet moeten betalen, maar dat kan alleen wanneer we met burenbemiddeling starten. Daardoor zouden we met onze buur aan één tafel moeten zitten. We wachten nu op het eerste gesprek. Ondertussen ben ik al twaalf kilogram afgevallen in enkele maanden tijd. We zijn volledig op."





De lokale politie ViMa (Vilvoorde-Machelen) kon niets kwijt over de zaak. Burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) laat weten dat hij op de hoogte is van de feiten.





"Of de boete kan wegvallen, hangt niet alleen van de gemeente maar ook van Vlaanderen af. Het gezin kon de woning namelijk vrij goedkoop kopen en die boete werd in het leven geroepen om fraude tegen te gaan. We zullen zien wat mogelijk is."