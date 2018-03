"Die grondverkoop was niet koosjer" GROEN LICHT VOOR FLATS IN REINELAAN, MAAR SCHOOL GAAT IN BEROEP ROBBY DIERICKX

30 maart 2018

03u05 0 Machelen De gemeente heeft groen licht gegeven voor de bouw van 23 flats in de Reinelaan. Niet naar de zin van de Parochiale Basisschool, want die aast zelf al jaren op de grond en tekent nu beroep aan bij de provincie.

De plannen van een bouwpromotor om appartementen te bouwen in de Reinelaan verhitten al sinds begin vorig jaar de gemoederen in Diegem. Een actiecomité vreest mobiliteitsproblemen en hekelt het verdwijnen van het laatste stukje groen in het hart van de Machelse deelgemeente. In navolging van het grote aantal bezwaren werd de bouwvergunning vorig jaar nog geweigerd, maar na enkele aanpassingen in de plannen geeft het schepencollege nu toch groen licht. "Het project past volledig binnen de voorwaarden van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Diegem-Centrum", klinkt het. "En dat RUP werd door de leden van de gemeenteraad unaniem goedgekeurd."





Maar zo ziet de buurt het niet, en de Parochiale Basisschool - die even verderop gevestigd is - al zeker niet. "Wij hebben jarenlang onze interesse in die grond getoond, maar bij de uiteindelijke verkoop werden we niet betrokken", zegt directrice Liesbeth Van Hemelrijck. "Die grond was voor ons bijzonder belangrijk, want het is de ideale locatie voor een broodnodige uitbreiding. Bovendien past dat project helemaal niet in deze buurt. Die 23 flats zullen extra verkeer met zich meebrengen, pal in een schoolomgeving. Tot slot werd er aan de oorspronkelijke - en dus afgekeurde - plannen weinig veranderd."





In dat oorspronkelijke plan was er sprake van 24 appartementen. Daar werd er dus eentje van geschrapt. De twaalf bovengrondse parkeerplaatsen zullen nu ook door buurtbewoners gebruikt mogen worden, iets wat aanvankelijk niet het plan was. Tot slot werd de inrit van de ondergrondse parking met 24 plaatsen verplaatst naar de andere kant van het appartementsgebouw om de hinder in de buurt te beperken.





Vraag om meer middelen

Het schepencollege heeft naar eigen zeggen begrip voor de bekommernissen van de basisschool, maar stelt dat de wens om uit te breiden op gronden die geen eigendom zijn van de school, geen element is in het dossier. "We zullen de vraag aan de Vlaamse regering om meer middelen ter beschikking te stellen voor een capaciteitsuitbreiding, wel ondersteunen."





"Maar zonder die grond is uitbreiden haast onmogelijk", aldus nog Van Hemelrijck. "We kunnen in de hoogte bouwen, maar dat is niet evident. We vechten de bouwvergunning dan ook aan bij de provincie en overwegen naar de burgerlijke rechtbank te stappen tegen de verkoop van de gronden. Want die verkoop is niet koosjer verlopen."