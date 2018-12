“Dat het zo onverwacht is, maakt het extra pijnlijk” Jean-Pierre De Groef (61) neemt maandag na 18 jaar afscheid van sjerp Robby Dierickx

28 december 2018

13u49 0 Machelen 18 jaar lang droeg hij de sjerp, maar maandag neemt Jean-Pierre De Groef afscheid als burgemeester van Machelen. Vrijdag voltrok hij zijn laatste huwelijk en zondag zal hij nog één keer als burgervader tijdens de cyclocross in Diegem te zien zijn. Na Nieuwjaar zetelt De Groef op de oppositiebanken. “Maar dat betekent niet dat ik me minder hard ga inzetten voor de gemeente”, klinkt het vastberaden.

Hij behaalde nog 1.172 voorkeurstemmen en zijn kartel sp.a-spirit-Groen was met tien zetels opnieuw de grootste partij van Machelen, maar toch moet Jean-Pierre De Groef zijn sjerp binnen enkele dagen afstaan aan Marc Grootjans (CD&V). De christendemocraten gooiden het namelijk op een akkoord met N-VA en Open Vld om zo het kartel buitenspel te zetten. Voor Jean-Pierre De Groef (sp.a) komt daarmee een einde aan achttien jaar burgemeesterschap.

“Zeker omdat ik totaal onverwacht afscheid moet nemen, is het bijzonder pijnlijk”, geeft de 61-jarige uittredende burgemeester toe. “Met onze huidige coalitiepartner CD&V hadden we de voorbije jaren een goede verstandhouding en een wederzijds vertrouwen opgebouwd, maar dat alles werd in enkele uren tijd opgeblazen. Bovendien verzekerde toekomstig burgemeester Marc Grootjans me in de aanloop naar de verkiezingen dat zijn partij het burgemeesterschap niet zou opeisen, maar een woord is blijkbaar geen woord voor hem. Jammer dat er op die manier een einde moet komen aan een mooie periode.”

Zonder rancune

Toch betekent het verlies van de sjerp niet het politieke einde van De Groef. “Integendeel. Ik word fractievoorzitter van de partij en zal na Nieuwjaar in de oppositie zetelen. Dat zal – in tegenstelling tot wat veel mensen misschien wel verwachten – zonder rancune zijn. De meerderheid moet zich dus niet aan botte oppositie verwachten, want daarmee bewijs je de inwoners geen dienst. Aan politiek doe je in het belang van de burger en niet in eigen belang. Daarom ben ik tevreden dat we met een frisse, nieuwe ploeg in de gemeenteraad zullen zetelen.”

Mijn hond zal tevreden zijn dat ik meer thuis ben, net als mijn kinderen en kleinkinderen Uittredend burgemeester De Groef

“We zullen het zeker niet nalaten om zelf ook enkele voorstellen te doen, in de hoop dat de meerderheid ermee aan de slag gaat”, gaat hij verder. “Daarnaast zullen we nagaan of de projecten die de voorbije maanden goedgekeurd werden ook effectief uitgevoerd zullen worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vernieuwing van de Schetswijk in Diegem, de ingebruikname van de nieuwe kinderkribbe en de afwerking van secundaire school GISO.”

De Groef mag naar eigen zeggen wel positief terugblikken op de voorbije achttien jaar als burgemeester. “We hebben namelijk heel wat kunnen realiseren. Voorbeelden daarvan zijn sporthal Bosveld, de vernieuwde Bosveldsite, de uitbreiding van het OCMW-rusthuis en de bouw van het GISO. Daarnaast werd er steeds in een gemoedelijke sfeer gewerkt. De gemeenteraden duurden vaak slechts een kwartier en dat toont aan dat alles goed draaide. Natuurlijk ga ik de sjerp missen, net als de verbondenheid met de diensten en het contact met de inwoners. Anderzijds zal ik nu als oppositieraadslid wat meer vrije tijd hebben. Mijn hond zal tevreden zijn dat ik meer thuis ben, net als mijn kinderen en kleinkinderen. Al zal ik me de komende jaren wel nog steeds voor de volle honderd procent blijven inzetten voor Machelen.”