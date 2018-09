"Al 50 jaar elke dag aan schoolpoort" RACHEL (83) BRENGT NU OOK ACHTERKLEINKINDEREN NAAR FONKEL ROBBY DIERICKX

04 september 2018

02u36 0 Machelen Eerst drie van haar eigen kinderen, nadien zes kleinkinderen en nu twee achterkleinkinderen: al vijftig jaar lang brengt de nu 83-jarige Rachel Pianet elke dag haar oogappels naar gemeenteschool De Fonkel in Diegem. Dat gouden jubileum werd gisterochtend dan ook gevierd.

Exact vijftig jaar geleden stond Rachel Pianet voor de eerste keer aan de schoolpoort van De Fonkel in Diegem, die toen nog gewoon de Gemeentelijke Basisschool heette. In 1968 schreef ze haar zoon Marc en dochter namelijk in voor respectievelijk het vierde en het derde leerjaar. Twee jaar later zat ook de jongste dochter Anne er op school. De tweede oudste kinderen van Rachel liepen school in buurgemeente Haren. In 1979 studeerde Anne als laatste van Rachels kinderen af in de gemeenteschool in Diegem, maar amper twee jaar later stond ze er opnieuw elke dag. In 1981 werd kleinzoon Kurt er immers ingeschreven. Nadien volgden ook vijf andere kleinkinderen er les: Robby, Corinne, Jorgen, Jason en Cynthia. Die laatste studeerde er zes jaar geleden af, maar ondertussen liep ook Bram, het eerste achterkleinkind van Rachel, er school. Hij zwaaide De Fonkel drie jaar geleden uit, maar het daaropvolgende schooljaar stond de overgrootmoeder er alweer met haar tweede achterkleinkind, Axl. Voor de nu 4-jarige jongen was het gisteren zijn eerste schooldag in het derde kleuterklasje.





Met vakantie

Dat Rachel ondertussen al vijftig jaar aan de schoolpoort staat, wilde de directie van De Fonkel niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De 83-jarige werd door directrice Ulla Wynants letterlijk in de bloemetjes gezet. Ook enkele familieleden van Rachel, die helemaal verrast was, daagden op. "Normaal was ik nu nog met vakantie", aldus de 83-jarige. "Maar vrijdag stond mijn dochter plots aan mijn huisje in de Ardennen, omdat ik mijn achterkleinzoon Axl absoluut naar school moest brengen op de eerste schooldag. Zijn mama, mijn kleindochter Corinne, moest namelijk werken. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik op school door enkele familieleden, waaronder ook de mama van Axl, verwelkomd werd (lacht)."





Verrast

"Het was de school zelf die met een idee op de proppen kwam om mijn moeder te vieren", zegt dochter Anne Claes. "We vonden het fantastisch dat ze dit voor haar wilden organiseren. Je zag duidelijk dat ze verrast was en dat het haar deugd deed."





Altijd te voet

Komend schooljaar zal Rachel dus opnieuw haast elke dag aan de schoolpoort staan. "En net als de voorbije vijftig jaar ga ik steeds te voet naar De Fonkel", klinkt het. "Weer of geen weer. Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan, want ik wilde dat mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veilig op school geraakten."