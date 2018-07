Zware celstraf voor cannabisboer 13 juli 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 47-jarige man uit Maaseik tot 18 maanden cel en een boete van 6.000 euro omdat hij de initiatiefnemer was voor de uitbating van een cannabisplantage in de huurwoning van een kompaan in geldnood en hiertoe ook diefstal van elektriciteit pleegde. Aan Infrax is hij 16.619 euro schadevergoeding en 750 euro advocatenkosten verschuldigd.





In deze zaak werden oorspronkelijk vijf mannen gedagvaard. Twee daarvan werden evenwel vrijgesproken op basis van twijfel. De andere twee uit Maaseik werden veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro. De drie veroordeelden moeten samen ook opdraaien voor 6.526 euro aan strafkosten. (JEK)