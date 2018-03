Zoon sloeg moeder omdat eten niet klaar was 27 maart 2018

In de Tongerse strafrechtbank heeft een 32-jarige man uit Maasmechelen een celstraf van zes maanden gekregen omdat hij zijn moeder op 7 oktober 2016 in het gezicht geslagen had. De aanleiding? Zijn eten was niet op tijd klaar. Het slachtoffer belde de politie omdat ze zich geen raad meer wist met haar zoon, die duidelijk weer te veel gedronken had. Het was dus niet het eerste 'wapenfeit' van de agressieveling. Omdat de dertiger al enkele jaren psychiatrisch behandeld wordt en omdat zijn moeder zich geen burgerlijke partij wilde stellen, werd het een celstraf met uitstel gedurende drie jaar. (JEK)