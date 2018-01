Zijgevel van eeuwenoude hoeve stort in 19 januari 2018

02u37 0

Eén van de oudste hoeves aan de Heirstraat in Opgrimbie moest er gisteren tijdens de storm aan geloven. De winde beukte in de voormiddag in op het huis van de familie Lenssen dat al jarenlang leeg staat. Eén windstoot te veel zorgde ervoor dat de volledige zijgevel het begaf, en naar beneden donderde. "We kunnen best zo snel mogelijk met puin beginnen ruimen", zegt Michel Lenssen. Hij groeide zelf op in het huis. "Er was hiervoor al schade aan het dak, maar het leek ons toch stevig genoeg. Het is inderdaad een heel oud huis, maar eigenlijk is het steviger dan je zou denken."





Een heel aantal bakstenen viel op een Volvo oldtimer die langs de gevel geparkeerd stond. Die raakte helemaal bedolven onder het puin. Om geen risico's te nemen, besloot de gemeente om de straat in beide richtingen af te zetten. "Het waait nog en we vertrouwen de stabiliteit van de voorgevel niet helemaal. Die staat scheef, dus we moeten voorzichtig zijn." In de namiddag kwamen ook andere familieleden ter plaatse om te helpen met puin ruimen. Of de hoeve nu volledig moet worden afgebroken, is niet duidelijk. Het staat als bij wonder wél nog overeind. (MMM)