Zeventiger: "Geen geld voor autokeuring" 27 juni 2018

Een 72-jarige man uit Maasmechelen moest bij de politierechter in Maaseik verschijnen omdat zijn auto al enkele jaren niet gekeurd was. "Financieel heb ik het al een tijdje moeilijk", sprak de man rechtuit. "Ik heb het geld niet om met de wagen naar de keuring te gaan." De rechter had begrip voor de persoonlijke situatie van de zeventiger, maar voegde eraan toe dat hij dan beter de auto thuis laat staan. "Ik heb nu geen auto meer", aldus de beklaagde. De hoofdboete, een bedrag van 320 euro, werd met één jaar uitstel uitgesproken. De gerechtskosten -297 euro- moet de man wel betalen. (GBO)