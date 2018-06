Zestiger stuurt knokploeg af op partner van zijn ex 06 juni 2018

02u56 0 Maasmechelen M. (61) uit Dilsen-Stokkem stuurde op 6 maart 2016 een knokploeg af op de partner van zijn ex om hem een lesje te leren en hem het zwijgen op te leggen. Hij schakelde hiervoor kompaan E. (49) uit Maaseik in, die met zijn uitschuifbare matrak zijn bijnaam 'de stier' de nodige eer aan deed. Ook de zoon en stiefzoon van M. hielpen bij de afranseling.

M. zou die avond in de parochiezaal van Maasmechelen optreden met zijn harmoniegroep. Maar in de toiletten kreeg hij ruzie met A. (59), de nieuwe partner van zijn ex. De twee hadden al langer een gespannen relatie. A. kreeg te horen dat M. een knokploeg op hem af zou sturen en haastte zich naar de rokersruimte om de politie te bellen. "Daar werd hij meteen aangevallen door drie mannen," beschreef de openbare aanklager. "Ze sloegen zijn gsm uit zijn handen. Hij kreeg vuistslagen over zijn hele lichaam en slagen met de matrak op zijn rug." Slachtoffer A. was 14 dagen werkonbekwaam. M. en zijn drie kompanen ontkenden alles. "Ik moest normaal harmonica spelen maar ik heb dat niet gedaan omdat ik opgefokt was," beschreef M. Mijn zoon en stiefzoon waren daar omdat ik moest optreden." De rechtbank hechtte echter meer geloof aan de versie van drie getuigen die bevestigden dat A. afgeranseld werd door de knokploeg die M. had opgeroepen. M. werd als opdrachtgever veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 1.500 euro. Zijn zoon en stiefzoon kregen elk vijf maanden cel met uitstel. E., 'de stier', kreeg een celstraf van tien maanden, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 600 euro. De vier moeten een schadevergoeding van ruim 6.000 euro betalen aan slachtoffer A. (VCT)