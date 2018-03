Yoga, ook voor de allerkleinsten 21 maart 2018

02u48 0 Maasmechelen Aan de vrije basisschool Sint Willibrordus in Eisden-Dorp vierden ze dinsdag Internationale Geluksdag. Aan de Langstraat staken directie én leerkrachten een tandje bij om alle kinderen nog ietsje gelukkiger te maken.

"Voor de leerlingen én leerkrachten werden er workshops voorzien", aldus de directie. "We stonden stil bij geluk, er werd geschilderd, gedanst en zelfs aan yoga gedaan waar ook de allerkleinsten van konden genieten." Een gelukscoach kwam de ouders van de leerlingen uitleggen hoe je 'geluk' kunt plukken en er soms vaker bij moet stilstaan. Om de dag af te sluiten kreeg nog iedereen een gelukskoekje met een mooie boodschap mee naar huis. "Geluk is net dit jaar ook ons jaarthema. Het boek van Leo Bormans 'Geluk voor kinderen' dient als inspiratiebron voor allerlei activiteiten omtrent het geluk. Ook een geluks-kunstwerk werd onthuld in de gang en op de speelplaats van de school." (MMM)