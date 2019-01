Wonen op het platteland is populair, gemeente creëert bouwgronden in Uikhoven Marco Mariotti

30 januari 2019

17u05 0 Maasmechelen Uikhoven beschikt mede via de gemeente over 20 extra bouwgronden. Via de privé-markt komen ze zelfs aan meer dan dertig bouwkavels. “En ze geraken snel verkocht. Landelijk wonen is aantrekkelijk bij jongeren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Thorez (open Vld).

De gemeenteraad wees dinsdag vijf gemeentelijke bouwgronden toe om te kunnen overgaan tot verkoop. En vorige week nog leverde het schepencollege een vergunning af voor het bouwen van zeven woningen met carports.

Al dertig jaar

“Op die manier krijgt het Bijzondere Plan van Aanleg (BPA) in Uikhoven stilaan concrete invulling”, zegt Thorez. “Aan die plannen wordt al meer dan dertig jaar gewerkt. Op dit ogenblik zijn er binnen dit plan nog vier gemeentelijke bouwkavels te koop via een deurwaarder en een nog eens zes gronden waarvan de gemeente slechts gedeeltelijk eigenaar is.”

Via de privé-markt zijn er de laatste jaren nog méér bouwgronden in de aanbieding gekomen. Die worden blijkbaar maar succes verkocht. “Het bewijs dat landelijk wonen in Maasmechelen zeer in trek is. De nieuwe, jongere generaties willen ook nog steeds binnen hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Daar waar ze ooit zijn opgegroeid.”

50.000 inwoners

Deze week raakte bekend dat Maasmechelen tot één van de sterkst groeiende gemeentes in onze provincie. Op termijn zou de zelfs de kaap van 50.000 inwoners moeten worden behaald. Het doel is om meer jonge gezinnen met een hoger inkomen aan te trekken zodat er meer belastingen kunnen worden geïnd.