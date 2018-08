Winkeldieven gevat aan Maasmechelen Village 23 augustus 2018

02u35 0

Bewakingsagenten hebben twee winkeldieven op heterdaad betrapt aan Maasmechelen Village. Dat gebeurde maandag rond 17 uur.





De politie kwam ter plaatse en vond in het voertuig van de mannen nog gestolen kledij, afkomstig van diefstallen in vier andere winkels. De beide verdachten van 24 en 22 jaar uit Luik werden gearresteerd. De onderzoeksrechter liet de 22-jarige man aanhouden en overbrengen naar de gevangenis. Zijn kompaan van 24 is vrij onder voorwaarden. (MMM)