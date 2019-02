Wietplantage ontdekt na waterlek: een jaar cel VCT

17u09 0 Maasmechelen De Albanees E. (19) en zijn kompaan M. (58), een man van Turkse afkomst uit Maasmechelen, zijn elk veroordeeld tot een jaar cel omdat ze samen tussen april en juni vorig jaar een wietplantage opzetten en onderhielden in een woning aan de Arnold Sauwenlaan in Dilsen-Stokkem. De plantage werd bij toeval ontdekt toen de politie op 13 juli naar de woning trok voor een waterlek.

E. gaf toe dat hij zich liet verleiden om zijn schuldenberg van 35.000 euro te kunnen afbetalen. “Maar hij heeft nooit een euro van die beloofde 35.000 euro gezien,” pleitte zijn advocaat. “Hij is gewoon misbruikt door mensen die wisten dat hij schulden had. “ E. (19) zit sinds juli vorig jaar in de cel in Hasselt. “Ik ben daar de planten gaan verzorgen,” gaf hij toe. “Ik kwam daar nog maar drie dagen.” De politie werd op 13 juli 2018 gealarmeerd door buurtbewoners die water langs de gevel van de woning zagen stromen. De verbalisanten troffen 360 planten aan op de benedenverdieping van de woning. Op de bovenverdieping stonden nog eens 360 planten. Ook het water en de elektriciteit werden illegaal afgetapt.

Beide heren ontkenden dat ze de plantage ook zelf opzetten. De strafrechter in Tongeren veroordeelde hen beiden voor het bezit en de teelt van cannabis. Naast de celstraf kregen de twee ook elk een boete van 8.000 euro. Voor de afgetapte elektriciteit en het water moeten de twee samen een schadevergoeding van ruim 10.800 euro betalen.